Break Even Plus MT4

This EA will set breakeven or breakeven-plus for your trades, whether you have manually or automatically set stop loss or not. If your broker charges commissions per trade, you need to set breakeven plus, not just breakeven, in order to cover up those charges and properly let your trades run at zero risk.

Inputs:

In the inputs section, set BEPoffsetPips to 0, to use it as a "breakeven" EA. Or set BEPoffsetPips to any amount of pips you want, to use it as a "breakeven-plus" EA.

"OnProfitPips" sets how many positive pips your trades should have before the breakeven or breakeven-plus is set.

For the MT5 version, search " Break Even Plus MT5 ".

"Magic number" - Leave it blank.

Önerilen ürünler
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Yardımcı programlar
ASTA Trade Manager is a semi-automated trading tool designed to assist professional traders in Exit Strategy Management . This EA will not open trading positions automatically. This version is made to manage manual transactions on 1 chart (pair) only. For the Multipair version, you can check the product at:  ASTA Multipair Trade Manager . FEATURES: 1. Entry and Exit Panel Order Panel: Buy, Sell and Pending Orders Exit Button: Close All Order, Close All Buy, Close All Sell Can be used on strategy
Savage Trades Manual Trading Assistant EA
Gary Leon Patton
5 (1)
Yardımcı programlar
Savage Trades M.T.A.  is a Manual Trade Assistant expert advisor. This EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. 1.) Quickly Execute trade entries with the click of a button with your own predetermined Stop Loss and Take Profit. 2.) Non-Repainting retracement and reversal warnings indicated by arrows and system alert. 3.) Auto adjusting Support and Resistance levels with strength indicated by color shade. 4.) Auto adjusting Fibo
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Yardımcı programlar
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Yardımcı programlar
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Yardımcı programlar
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Yardımcı programlar
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Yardımcı programlar
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Average True Spreads
Abraham Correa
Yardımcı programlar
The Average True Spread Indicator is designed to visually display the average spread (difference between Ask and Bid prices) over a specified number of candles and timeframe, directly on the chart. Its primary purpose is to give traders real-time insight into how volatile or expensive the market is to enter , especially during fast-moving or low-liquidity periods. Benefits of Knowing the Average Spread Better Entry Timing Avoid trading when spreads are abnormally high (e.g., during news event
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Yardımcı programlar
Trade Assistant is a trading panel designed for manual trading. The panel allows you to calculate risk, manage positions using Limit orders, And other useful features. Key features of the panel It works with any trading instruments - currency pairs, CFDs, stocks, indices, futures, cryptocurrencies. Set Stop Loss and Take Profit as the distance in points. Setting and displaying the potential loss to profit ratio. The panel supports pending orders. Display on the chart the calculated position vol
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Yardımcı programlar
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Yardımcı programlar
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Yardımcı programlar
The Super Manager (MT4 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit With a calculated risk. It also offers a break-even for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Button to move stop loss to breakeven with one click.   B
OnPips Break even EA
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Yardımcı programlar
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a p
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Yardımcı programlar
TP SL Bot - Yeni açılan emirlere, belirtilen talimatlarınıza göre otomatik olarak Stop Loss ve Take Profit ayarlayan bir araçtır. Ayrıca, istenen Stop Loss/Take Profit boyutunda istenen miktarı elde etmek için işlem açmak için gereken hacmi hesaplama özelliği de bulunmaktadır. Boyut ve parametre ayarlamaları için birkaç seçenek vardır: 1. Mevcut hesap bakiyesinin yüzdesi olarak kullanıcı tarafından belirtilen miktarlara göre ayarlama yapma. 2. Kullanıcı tarafından belirtilen Stop Loss veya Take
TP SL Manager
Oussama Mansour
Yardımcı programlar
Expert Advisor for Automatic Stop Loss and Take profit , calculated by points and cover all major pairs . you can activated the EA in your chart then place orders manually and the EA will be place TP and SL automatically for all opened orders , covered Buy market , Sell Market , Buy stop , Sell Stop , Buy limit , Sell limit . it is an easier tool that help you manage your order without effort . 100 Points = 10 Pips MT5 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87655?source=Site
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Yardımcı programlar
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
"Binary Lab Simulator", ticaret stratejilerini pratik yapmak ve doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır. Bu araç, hafta sonları ve işlem saatleri dışında dahil olmak üzere 24 saat çalışır ve 30 saniye, 1 dakika ve 3 dakika gibi çeşitli vade sürelerini destekleyerek gerçek ticarete benzer bir ortam yaratır. Giriş sonuçlarını analiz etmek için harici araçlarla uyumludur. Birden fazla şablon kolayca kaydedilebilir, böylece çevrimiçi ortamdan simülatöre sorunsuz test yapılabilir. "Binary Lab Simulat
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Yardımcı programlar
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Yardımcı programlar
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Yardımcı programlar
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Yardımcı programlar
Açıklama: Bu script, MetaTrader 4 platformunda mevcut olan tüm forex paritelerinin ve altın (XAUUSD) grafiğinin otomatik olarak açılması için tasarlanmıştır. Script, platformda mevcut olan tüm sembolleri tarar, hangilerinin forex paritesi olduğunu belirler ve bunların grafiklerini M1 (bir dakika) zaman diliminde açar. Ana Özellikler: Altın Grafiğinin Açılması: Script, eğer brokerınız tarafından sağlanıyorsa, XAUUSD (altın/dolar) grafiğini otomatik olarak açar. Eğer altın sembolü bulunamazsa, bir
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Yardımcı programlar
This EA helps to Close all Positions opened. It saves you the time of closing multiple positions manually. Parameters: Buy:  Close Buy Positions Only Sell:  Close Sell Positions Only Buy & Sell: Close Buy & Sell Positions Pending: Close Pending Orders More Advanced MT4 version available at:   https://www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy More Advanced MT5 version available at:  https://www.mql5.com/en/market/product/93301?source=Unk
Trading Panel Tradingscenes
Minh Nguyen Nam
Yardımcı programlar
Tradingscenes Trading Panel     How will Trading Panel work ? Trading Panel is created as an Expert Advisor, which will enable traders to set pending orders, or mass pending orders in different types Limit orders with additional functions for taking profit as partial, trailing stop and also taking profit with differences price levels; let’s explain in every single functions for you as following parts: Read the full description here:   https://drive.google.com/file/d/10O10dBLLUcdT3MdPvKqO7L3CIFR
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Yardımcı programlar
Auto Stop Loss (MT4 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart   MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132500?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade
FXS Trade Manager
Seyedmohammad Gallafan
Yardımcı programlar
Trade Manager is a powerful tool for M anaging Your Trades and provides a unique M oney Management system. What trade manager do for you: In Panel: - Current Time-Frame Title - Remaining time to close candle - Current Spread - Maximum Allowed Order Volume in Lot - Daily Profit Report - Weekly Profit   Report - Monthly Profit   Report - Total Profit   Report - Show Profits in percentage /Dollar/Pips - in-panel input for set in profit Stop-Loss When Risk-Free Your Order - in-panel input for order
Smartility
Syed Oarasul Islam
Yardımcı programlar
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
EasySet Panel
Joe Treacher
5 (1)
Yardımcı programlar
Easy Set Trade Panel Trade Smarter, Not Harder Take the stress out of trade setup and risk management with the Easy Set Trade Panel — a streamlined, drag-and-drop interface designed for speed, precision, and simplicity. Key Features: Effortless Trade Setup : Just drag your Entry, Stop, and Take Profit lines on the chart. The panel calculates the exact lot size for your trade based on your risk preferences. ️ Smart Risk Management : Choose how you want to control risk: % of Account (e.g., Ri
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Yardımcı programlar
Çoğu perakende tüccar, riski yönetemez ve aşırı risk alarak veya aşırı ticaret yaparak hesapları patlatamaz. Bu araç, düşüş ve risk yönetimini tamamen otomatikleştirerek, bir tüccarın yalnızca girişlerine odaklanmasını sağlar. Fiyat işlemin tersine gittiğinde kısmi pozisyonları otomatik olarak kapatmak için Agresif Risk Kontrolü özelliği ile fiyat eylemini kullanan ilk ve tek ticaret yöneticisidir. Bu, kayıpların her zaman kazançlardan daha küçük tutulmasını sağlar. Herhangi bir giriş yöntemi
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Yardımcı programlar
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Yardımcı programlar
Exp-Averager,   ortalama alım satımları açarak belirli bir düşüşe uğramış işlemlerinizin ortalamasını almak için tasarlanmıştır. Danışman, trend üzerinde veya mevcut trendin karşısında yeni pozisyonlar açma olanağına sahiptir. Aynı zamanda bir dizi pozisyon için geçerli olan akıllı bir takip eden durdurma özelliği de içerir. Danışman pozisyonların lot büyüklüğünü artırabilir veya azaltabilir. Bu, kaybedilen pozisyonları ortalama fiyata getirmek için yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. MT
Yazarın diğer ürünleri
Percentage Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This is a break even(BE)/break even-plus(BE+) EA. It moves your stop loss to BE or BE+ based on pre-set percentage of current TP. You can edit the percentage in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades.   Moving stop-loss to a       breakeven or BE+  is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With  this  EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automat
Break Even and Trailing Stop EA
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This is a dual function EA.  It offers both trailing stop and breakeven-plus(BE+) functions. Click " https://www.mql5.com/en/market/product/137383 " for the MT5 version of the same EA. To use the breakeven function of the EA, type in the number 3, under BlockID in inputs, when initializing the EA. To use the trailing stop, type in 2. You cannot use both functions on the same chart. BEPoffsetPips: Leave it at 0, to use as breakeven. Type in a value in pips, to use as a breakeven plus. INPUT PARAM
Percent Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This is a break even(BE)/break even-plus(BE+) EA. It moves your stop loss to BE or BE+ based on pre-set percentage of current TP. You can edit the percentage in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades.   Moving stop-loss to a     breakeven or BE+  is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With  this  EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatica
OnPips Break even EA
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Yardımcı programlar
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a p
Pips Trailing Stop EA MT4
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades. This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not.  Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Percentage Trailing Stop EA
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This EA trails your stops based on percentage of current TP, for both manually and auto-opened trades.   You can edit the percentage value in the inputs. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage you
Pips Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a po
Percentage Trailing Stop Expert
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This EA trails your stops based on percentage of current TP, for both manually and auto-opened trades.   You can edit the percentage value in the inputs. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage you
Trailing Stop EA MT5
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades.  This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Break Even Plus MT5
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
This EA will set breakeven or breakeven-plus for your trades, whether you have manually or automatically set stop loss or not. If your broker charges commissions per trade, you need to set breakeven plus, not just breakeven, in order to cover up those charges and properly let your trades run at zero risk. Inputs: In the inputs section , set   BEPoffsetPips   to 0, to use it as a "breakeven" EA. Or set   BEPoffsetPips   to any amount of pips you want, to use it as a "breakeven-plus" EA. "OnProf
Trade Manager EA MT5
Udeme Anietie Okon
Yardımcı programlar
"Tired of watching the charts 24/7? Missing profits because of poor risk management? Losing trades when you could’ve secured a win?" This is the ultimate automated assistant that   protects your gains and limits your risks, and gives you time to   focus on other important things. Key Features   Break-Even Plus   – Locks in your gains and moves your stop-loss automatically.   Automatic Stop-Loss & TP   – No more emotional trading, just smart execution.   Trailing Stop   – Ride the trend
Break Even and Trailing Stop EA MT5
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Yardımcı programlar
This EA sets breakeven or breakeven plus and Trailing stops for both manually and auto-opened trades. To use the breakeven function of the EA , type in the number 3, under BlockID in inputs, when initializing the EA. To use the trailing stop , type in 2.   You cannot use both functions on the same chart. BEPoffsetPips:   Leave it at 0, to use as breakeven. Type in a value in pips, to use as a breakeven plus. INPUT PARAMETERS 1. Magic Number - 0 (Leave as it is or blank) 2. inp2_OnProfitPips -
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt