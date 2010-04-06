Break Even Plus MT4
- Utilità
- Udeme Anietie Okon
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 16 luglio 2025
- Attivazioni: 20
This EA will set breakeven or breakeven-plus for your trades, whether you have manually or automatically set stop loss or not. If your broker charges commissions per trade, you need to set breakeven plus, not just breakeven, in order to cover up those charges and properly let your trades run at zero risk.
Inputs:
In the inputs section, set BEPoffsetPips to 0, to use it as a "breakeven" EA. Or set BEPoffsetPips to any amount of pips you want, to use it as a "breakeven-plus" EA.
"OnProfitPips" sets how many positive pips your trades should have before the breakeven or breakeven-plus is set.
For the MT5 version, search " Break Even Plus MT5 ".
"Magic number" - Leave it blank.