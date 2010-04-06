Break Even Plus MT4

This EA will set breakeven or breakeven-plus for your trades, whether you have manually or automatically set stop loss or not. If your broker charges commissions per trade, you need to set breakeven plus, not just breakeven, in order to cover up those charges and properly let your trades run at zero risk.

Inputs:

In the inputs section, set BEPoffsetPips to 0, to use it as a "breakeven" EA. Or set BEPoffsetPips to any amount of pips you want, to use it as a "breakeven-plus" EA.

"OnProfitPips" sets how many positive pips your trades should have before the breakeven or breakeven-plus is set.

For the MT5 version, search " Break Even Plus MT5 ".

"Magic number" - Leave it blank.

Prodotti consigliati
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilità
ASTA Trade Manager is a semi-automated trading tool designed to assist professional traders in Exit Strategy Management . This EA will not open trading positions automatically. This version is made to manage manual transactions on 1 chart (pair) only. For the Multipair version, you can check the product at:  ASTA Multipair Trade Manager . FEATURES: 1. Entry and Exit Panel Order Panel: Buy, Sell and Pending Orders Exit Button: Close All Order, Close All Buy, Close All Sell Can be used on strategy
Savage Trades Manual Trading Assistant EA
Gary Leon Patton
5 (1)
Utilità
Savage Trades M.T.A.  is a Manual Trade Assistant expert advisor. This EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. 1.) Quickly Execute trade entries with the click of a button with your own predetermined Stop Loss and Take Profit. 2.) Non-Repainting retracement and reversal warnings indicated by arrows and system alert. 3.) Auto adjusting Support and Resistance levels with strength indicated by color shade. 4.) Auto adjusting Fibo
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilità
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilità
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Utilità
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilità
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Average True Spreads
Abraham Correa
Utilità
The Average True Spread Indicator is designed to visually display the average spread (difference between Ask and Bid prices) over a specified number of candles and timeframe, directly on the chart. Its primary purpose is to give traders real-time insight into how volatile or expensive the market is to enter , especially during fast-moving or low-liquidity periods. Benefits of Knowing the Average Spread Better Entry Timing Avoid trading when spreads are abnormally high (e.g., during news event
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Utilità
Trade Assistant is a trading panel designed for manual trading. The panel allows you to calculate risk, manage positions using Limit orders, And other useful features. Key features of the panel It works with any trading instruments - currency pairs, CFDs, stocks, indices, futures, cryptocurrencies. Set Stop Loss and Take Profit as the distance in points. Setting and displaying the potential loss to profit ratio. The panel supports pending orders. Display on the chart the calculated position vol
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilità
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilità
The Super Manager (MT4 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit With a calculated risk. It also offers a break-even for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Button to move stop loss to breakeven with one click.   B
OnPips Break even EA
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Utilità
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a p
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilità
TP SL Bot - un'utilità che imposta automaticamente Stop Loss e Take Profit per gli ordini appena aperti in vari modi secondo le tue indicazioni. È inoltre disponibile una funzione per calcolare il volume con cui aprire un trade per ottenere l'importo desiderato con la dimensione specificata di Stop Loss/Take Profit. Ci sono diversi modi per calcolare la dimensione e impostare i parametri: 1. Impostazione basata sull'importo specificato dall'utente come percentuale del saldo corrente del conto. 2
TP SL Manager
Oussama Mansour
Utilità
Expert Advisor for Automatic Stop Loss and Take profit , calculated by points and cover all major pairs . you can activated the EA in your chart then place orders manually and the EA will be place TP and SL automatically for all opened orders , covered Buy market , Sell Market , Buy stop , Sell Stop , Buy limit , Sell limit . it is an easier tool that help you manage your order without effort . 100 Points = 10 Pips MT5 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87655?source=Site
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilità
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Utilità
"Binary Lab Simulator" è uno strumento progettato per praticare e verificare strategie di trading. Questo strumento funziona 24/7, inclusi i fine settimana e le ore non di trading, e supporta vari periodi di scadenza come 30 secondi, 1 minuto e 3 minuti, creando un ambiente simile al trading reale. È compatibile con strumenti esterni per analizzare i risultati degli ingressi. Molteplici modelli possono essere salvati facilmente, consentendo test continui dall'ambiente online al simulatore. "Bina
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Utilità
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilità
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilità
This script is designed to automatically open charts for all available forex pairs on the MetaTrader 4 platform, as well as the gold (XAUUSD) chart. The script iterates through all symbols available on the platform, determines which of them are forex pairs, and opens their charts on the M1 (one minute) timeframe. Key Features: Gold Chart Opening: The script automatically opens the XAUUSD (gold/dollar) chart if this symbol is available from your broker. If the gold symbol is not found, an error m
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilità
This EA helps to Close all Positions opened. It saves you the time of closing multiple positions manually. Parameters: Buy:  Close Buy Positions Only Sell:  Close Sell Positions Only Buy & Sell: Close Buy & Sell Positions Pending: Close Pending Orders More Advanced MT4 version available at:   https://www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy More Advanced MT5 version available at:  https://www.mql5.com/en/market/product/93301?source=Unk
Trading Panel Tradingscenes
Minh Nguyen Nam
Utilità
Tradingscenes Trading Panel     How will Trading Panel work ? Trading Panel is created as an Expert Advisor, which will enable traders to set pending orders, or mass pending orders in different types Limit orders with additional functions for taking profit as partial, trailing stop and also taking profit with differences price levels; let’s explain in every single functions for you as following parts: Read the full description here:   https://drive.google.com/file/d/10O10dBLLUcdT3MdPvKqO7L3CIFR
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilità
Auto Stop Loss (MT4 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart   MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132500?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade
FXS Trade Manager
Seyedmohammad Gallafan
Utilità
Trade Manager is a powerful tool for M anaging Your Trades and provides a unique M oney Management system. What trade manager do for you: In Panel: - Current Time-Frame Title - Remaining time to close candle - Current Spread - Maximum Allowed Order Volume in Lot - Daily Profit Report - Weekly Profit   Report - Monthly Profit   Report - Total Profit   Report - Show Profits in percentage /Dollar/Pips - in-panel input for set in profit Stop-Loss When Risk-Free Your Order - in-panel input for order
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilità
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
EasySet Panel
Joe Treacher
5 (1)
Utilità
Easy Set Trade Panel Trade Smarter, Not Harder Take the stress out of trade setup and risk management with the Easy Set Trade Panel — a streamlined, drag-and-drop interface designed for speed, precision, and simplicity. Key Features: Effortless Trade Setup : Just drag your Entry, Stop, and Take Profit lines on the chart. The panel calculates the exact lot size for your trade based on your risk preferences. ️ Smart Risk Management : Choose how you want to control risk: % of Account (e.g., Ri
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilità
La maggior parte dei trader al dettaglio non è in grado di gestire il rischio e fa saltare i conti rischiando eccessivamente o facendo trading eccessivo. Questo strumento automatizza completamente il drawdown e la gestione del rischio, lasciando che un trader si concentri solo sui propri inserimenti. È il primo e unico gestore commerciale che utilizza l'azione dei prezzi con la sua funzione Aggressive Risk Control per chiudere automaticamente le posizioni parziali quando il prezzo va contro il
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilità
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilità
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
Altri dall’autore
Percentage Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Utilità
This is a break even(BE)/break even-plus(BE+) EA. It moves your stop loss to BE or BE+ based on pre-set percentage of current TP. You can edit the percentage in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades.   Moving stop-loss to a       breakeven or BE+  is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With  this  EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automat
Break Even and Trailing Stop EA
Udeme Anietie Okon
Utilità
This is a dual function EA.  It offers both trailing stop and breakeven-plus(BE+) functions. Click " https://www.mql5.com/en/market/product/137383 " for the MT5 version of the same EA. To use the breakeven function of the EA, type in the number 3, under BlockID in inputs, when initializing the EA. To use the trailing stop, type in 2. You cannot use both functions on the same chart. BEPoffsetPips: Leave it at 0, to use as breakeven. Type in a value in pips, to use as a breakeven plus. INPUT PARAM
Percent Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Utilità
This is a break even(BE)/break even-plus(BE+) EA. It moves your stop loss to BE or BE+ based on pre-set percentage of current TP. You can edit the percentage in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades.   Moving stop-loss to a     breakeven or BE+  is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With  this  EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatica
OnPips Break even EA
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Utilità
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a p
Pips Trailing Stop EA MT4
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades. This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not.  Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Percentage Trailing Stop EA
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA trails your stops based on percentage of current TP, for both manually and auto-opened trades.   You can edit the percentage value in the inputs. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage you
Pips Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Utilità
This is a break even/break even plus EA. It moves your stop loss to break even(BE) or BE+ based on pre-set number of pips in profit. You can edit this in the input section. This EA sets breakeven for both manually and auto-opened trades. Moving stop-loss to a     breakeven   is popular among traders who wish to safeguard their trades and to let the trades run without incurring a risk of loss. With this     EA , you can have your stop-loss orders moved to a breakeven point automatically when a po
Percentage Trailing Stop Expert
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA trails your stops based on percentage of current TP, for both manually and auto-opened trades.   You can edit the percentage value in the inputs. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage you
Trailing Stop EA MT5
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades.  This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Break Even Plus MT5
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA will set breakeven or breakeven-plus for your trades, whether you have manually or automatically set stop loss or not. If your broker charges commissions per trade, you need to set breakeven plus, not just breakeven, in order to cover up those charges and properly let your trades run at zero risk. Inputs: In the inputs section , set   BEPoffsetPips   to 0, to use it as a "breakeven" EA. Or set   BEPoffsetPips   to any amount of pips you want, to use it as a "breakeven-plus" EA. "OnProf
Trade Manager EA MT5
Udeme Anietie Okon
Utilità
"Tired of watching the charts 24/7? Missing profits because of poor risk management? Losing trades when you could’ve secured a win?" This is the ultimate automated assistant that   protects your gains and limits your risks, and gives you time to   focus on other important things. Key Features   Break-Even Plus   – Locks in your gains and moves your stop-loss automatically.   Automatic Stop-Loss & TP   – No more emotional trading, just smart execution.   Trailing Stop   – Ride the trend
Break Even and Trailing Stop EA MT5
Udeme Anietie Okon
1 (1)
Utilità
This EA sets breakeven or breakeven plus and Trailing stops for both manually and auto-opened trades. To use the breakeven function of the EA , type in the number 3, under BlockID in inputs, when initializing the EA. To use the trailing stop , type in 2.   You cannot use both functions on the same chart. BEPoffsetPips:   Leave it at 0, to use as breakeven. Type in a value in pips, to use as a breakeven plus. INPUT PARAMETERS 1. Magic Number - 0 (Leave as it is or blank) 2. inp2_OnProfitPips -
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione