All M1 currency pairs

Açıklama: Bu script, MetaTrader 4 platformunda mevcut olan tüm forex paritelerinin ve altın (XAUUSD) grafiğinin otomatik olarak açılması için tasarlanmıştır. Script, platformda mevcut olan tüm sembolleri tarar, hangilerinin forex paritesi olduğunu belirler ve bunların grafiklerini M1 (bir dakika) zaman diliminde açar.

Ana Özellikler:

Altın Grafiğinin Açılması: Script, eğer brokerınız tarafından sağlanıyorsa, XAUUSD (altın/dolar) grafiğini otomatik olarak açar. Eğer altın sembolü bulunamazsa, bir hata mesajı görüntülenir.

Forex Paritelerinin Otomatik Tespiti: Script, platformda mevcut olan tüm sembolleri tarar ve bunların forex paritesi olup olmadığını kontrol eder. Bunu, sembolün iki tanınmış para biriminden oluşup oluşmadığını doğrulayarak yapar, örneğin USD, EUR, GBP gibi.

Forex Pariteleri için Grafiklerin Açılması: Bulunan her forex paritesi için script, M1 zaman diliminde bir grafik açar. Bu, platformun ana ekranında tüm gerekli forex araçlarının hızlı ve otomatik olarak görüntülenmesini sağlar.

Faydaları:

Otomasyon: Script, tüm forex pariteleri ve altın grafiklerini otomatik olarak açarak, trader'ın zamanını önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlar, bu da günlük analiz ve ticaret için oldukça kullanışlıdır.

Esneklik: Script, sadece forex paritesi kriterlerine uyan sembolleri dikkate alır ve diğer araçların (örneğin, CFD'ler, vadeli işlemler vb.) grafiklerinin açılmasını önler.

Kullanım Kolaylığı: Ekstra ayarlara veya parametrelere gerek yoktur. Script'i çalıştırmanız yeterlidir, gerekli tüm işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Bu script, birden fazla döviz çifti ve altınla çalışan traderlar için idealdir ve gerekli tüm grafiklere tek bir pencereden hızlı ve kolay erişim sağlar.



