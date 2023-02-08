Rait Patterns

Современный индикатор паттернов PPR по торговой стратегии RAIT.

Работает по тренду и без него.

Имеет настройки таймфрейма для отображения.

Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.

Используется несколько паттернов PPR.

Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже .

Паттерны:  PPR, PinPPR, OutPPR.

Отображаются одной стрелкой.


