Rait Patterns
- Indicatori
- Tatiana Zvereva
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 8 febbraio 2023
- Attivazioni: 5
Современный индикатор паттернов PPR по торговой стратегии RAIT.
Работает по тренду и без него.
Имеет настройки таймфрейма для отображения.
Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.
Используется несколько паттернов PPR.
Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже .
Паттерны: PPR, PinPPR, OutPPR.
Отображаются одной стрелкой.