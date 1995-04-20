Rait Patterns

Современный индикатор паттерна Ключевой разворот. Имеет настройки таймфрейма. Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике. Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже. Подходит для использования с любой стратегией. Условие отображения: какой таймфрейм указали в настройках, галочку во вкладке отображение ставим там же. Для фильтра можно использовать скользящую среднюю.