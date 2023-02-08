Rait Patterns
- Indicateurs
- Tatiana Zvereva
- Version: 2.0
- Mise à jour: 8 février 2023
- Activations: 5
Современный индикатор паттернов PPR по торговой стратегии RAIT.
Работает по тренду и без него.
Имеет настройки таймфрейма для отображения.
Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.
Используется несколько паттернов PPR.
Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже .
Паттерны: PPR, PinPPR, OutPPR.
Отображаются одной стрелкой.