Wicks UpDown Target

Emini Trade Panel Price - Launch Promotion: FREE - Normal Price: $50 Symbol Recommended - S&P 500 Index Timeframe - 5 minutes Main features - Click Button on Chart. - Auto StopLoss Mode: Previous Bar Setting - Trailing Stop ON/OFF - Active Time To Highlight Setting - Color Scheme Selection - Show Profit/Loss Label EA Ideas - A Successful Professional Trader scalping 1 Point and use Price Action Stops. - Trade very small. The smallest you possibly can trade. - Take a look for Swing trades a

FREE