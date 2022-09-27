Wicks UpDown Target

Wicks UpDown Target

Choppy movement up and down on the opening range every day. 
Trading breakouts on London session and New York session is recommended.
Wicks UpDown Target is specialized in all forex pairs.

Guideline
Entry Strategy Idea:

Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session)
Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan)
Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk)
Step 4 - Target complete
Step 5 - Don't trade in Stop Hunting Area

Remark: Wait for price to breakout and set your TP (Take Profit) using the Wicks Up Target Line or Wicks Down Target Line shown on the chart. 


Parameter:

  • Indicator Name
  • Average Data Analysis Range
  • Days to Show Wicks Breakout
  • Chart Setting
  • Wicks Breakout Line Color
  • Wicks UpDown Target Line Color
  • Wicks UpDown Target Line Thickness
  • Wicks UpDown Target Line Style
  • Wicks UpDown Target Font Color
  • Wicks Line Description Selection

Add on features (Version 1.20):   

  • Symbols Selection - Market Watch Scanner
  • Aler Setting
  • Stop Hunting Level Alert Turn ON
  • Percentage Reminder Alert Turn ON
  • How many percentage for Alert
  • Buffer minutes in Alert Setting
  • Data Show Turn ON







Önerilen ürünler
Support Resistance Levels mg
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Destek Direnç Seviyeleri" - "Destek Direnç Seviyeleri" göstergesi, alım satım için oldukça kullanışlı bir yardımcı göstergedir. - "Destek" ve "Direnç", grafikte fiyatın dikkate aldığı önemli bölgelerdir. - Destek seviyesi, fiyatın düzenli olarak düşüşünü durdurup tekrar yükseldiği seviyedir. - Direnç seviyesi, fiyatın normal olarak yükselişini durdurup tekrar düştüğü seviyedir. - "Destek Direnç Seviyeleri" göstergesi son seviyeleri gösterir: - Direnç seviyeler
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Grid Master Bot
Lee Jingquan
Yardımcı programlar
GridMaster Bot is an automated trading tool designed to help you profit regardless of market direction. With its grid trading strategy, this Expert Advisor (EA) automatically opens and manages trades based on price movements, allowing you to benefit from market fluctuations. Key Advantages: No Need to Predict Market Direction: GridMaster Bot allows you to profit whether the market moves up, down, or sideways. Fully Automated Trading: Set your parameters and let the bot do the work for you, handl
Line Magnit
Aleksey Trenin
Göstergeler
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
MultiTimeframe Candle Patterns
Boaz Nyagaka Moses
Göstergeler
This is a multi-timeframe candle patterns indicator. It scans the chart for Hammer , Engulfing candle , Doji candle and Three white soldiers / black crows setups. FEATURES: Main panel showing timeframe s from M5 - W1, last signal and last signal time of the selected candle pattern. You can switch between the timeframes by clicking on them. A panel with buttons to switch from one candle pattern to another on the main panel. Arrows to help you locate the candle pattern. A scale showing you what ca
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret Seviyeleri Göstergesi, giriş noktalarını, tutma pozisyonlarını ve trend yönünü belirlemek için tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Tek bir komplekste çalışan çeşitli mekanizmaları içerir, trend yönünün dalga analizini, sinyalleri oluştururken seviye analizini içerir, olası TP ve SL hedeflerini gösterir. Gösterge yetenekleri Mevcut mumun üzerinde sinyal okları görünür ve yeniden renklendirilmez. Fiyatın sıçradığı seviyeleri aramak için özel algoritmalar kullanır. Trendlere göre çalışır.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Göstergeler
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
Pivot Point RSouza
Rosenildo Araujo De Souza
Göstergeler
The indicator automatically calculates the levels of pivot points and draws the lines on the chart. The lines that are drawn: Pivot line, R1 line, R2 line, R3 line, S1 line, S2 line, S3 line. Below each line, the value for your level is displayed. The point of pivot is calculated using the traditional method. The colors of the lines and font are configurable, as is a font size of the text. The indicator can only be used in periods equal to or less than D1. Parameters Font color - text color. Fo
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Göstergeler
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "WPR ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Çizilme Yok. - WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir. - "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar. - Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar. - Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. - Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz. - Alış
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
CandleTimer Countdown MT4
Robby Suhendrawan
Göstergeler
Candle Timer Countdown (CTC) – Minimalist & Precise Candle Timer Candle Timer Countdown (CTC) is a lightweight and non-intrusive MetaTrader indicator that displays the remaining time of the current candlestick on your chart. Designed with simplicity and clarity in mind, this tool helps traders stay aware of candle closures without cluttering the chart. Key Features: Real-Time Candle Countdown Always know how many seconds are left before the current candle closes – works on all timeframes. Minima
FREE
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Swing Points 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Göstergeler
Swing Points Indicator for MetaTrader 4 The **Swing Points Indicator** is a custom-built technical tool designed for MetaTrader 5 (MT5), primarily used for identifying crucial reversal points in price action. By plotting swing highs and swing lows, it highlights potential trend reversals, making it a valuable tool for traders relying on price action analysis. This indicator helps traders anticipate changes in market direction by visually marking significant turning points on the chart. Main F
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Göstergeler
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Square dashboard
Chantal Sala
Göstergeler
Square Dashboard is a new generation indicator that has the task of simplifying the technical analysis of the market and speeding up access to the charts. The logic of this indicator is really simple but effective, you can observe the daily, weekly and monthly opening values. The confluence of these values leads to the generation of the warning, red to identify bearish conditions, green to identify bullish conditions, while the gray color identifies the lateral condition. Having the whole market
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Resistance and Support Zones
Filipe Acerbi
1 (1)
Göstergeler
The indicator uses a mechanical approach to identify resistance/support zones and assess their levels of strength showing which price zones are more important than others. Resistance and Support are the main leading indicators used by most traders around the world. To be a successful trader, every trader needs to master the proper detection of price zones. This indicator was created to avoid subjectivity rules when drawing support/resistance zones. Most of the time, resistance and support are no
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Göstergeler
Trade History Drawer is an indicator for MetaTrader 4. It shows trades on the chart and draws them in customized colors. Furthermore, the indicator shows a trade summary and saves a CSV history file for either one selected pair or all pairs. Inputs General Settings Number Trades : Number of trades to be drawn on the chart, if -1 then all trades Magic Number : Only trades with this magic number, if -1 then ignore Line Style : Line Style Line Thickness : Line Thickness Arrow Size : Arrow Size
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Göstergeler
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Yazarın diğer ürünleri
Wicks Trade Panel
Lee Teik Hong
4 (1)
Yardımcı programlar
Wicks Trade Panel  It's a Trade Panel include Order Management & Risk Management for serious trader. Especially for those traders who pay attention to important events like the CPI, NFP, and ADP. A one-of-a-kind faster technique to fix the Entry Price by simply pointing the mouse pointer at it. This is what I enjoy about it. Automatically closing 50% order size lots when setting TRUE on Breakeven Status. It's especially useful when trading on significant economic events like the CPI, NFP, and A
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Göstergeler
Heiken Ashi Button Heiken-Ashi , often spelled Heikin-Ashi, is a Japanese word that means "Average Bar." The Heiken-Ashi approach can be used in conjunction with candlestick charts to spot market trends and forecast future prices. It's useful for making candlestick charts easier to read and analysing patterns. Traders can use Heiken-Ashi charts to determine when to stay in trades while the trend continues and close trades when the trend reverses. The majority of earnings are made when markets a
FREE
Key Level
Lee Teik Hong
Göstergeler
Key Level  Key Level is a MetaTrader 4 Indicator that uses a proprietary algorithm based on Price Retracement/Breakout Method to show the Entry-Line on your trading. Instead, it analyzes data of market and identify entry points and opportunities. (Price Retracement / Price Breakout) It's also a trading tool that be used to practice and enhance your manual trading skills. Key Level is an amazing tool for Scalping Trader. It also a trading tool that be used to practice and enhance your manual trad
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Emini Trade Panel
Lee Teik Hong
Yardımcı programlar
Emini Trade Panel Price - Launch Promotion: FREE - Normal Price: $50 Symbol Recommended - S&P 500 Index Timeframe - 5 minutes Main features - Click Button on Chart. - Auto StopLoss Mode: Previous Bar Setting - Trailing Stop ON/OFF - Active Time To Highlight Setting - Color Scheme Selection - Show Profit/Loss Label EA Ideas - A Successful Professional Trader scalping 1 Point and use Price Action Stops. - Trade very small. The smallest you possibly can trade. - Take a look for Swing trades a
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Yardımcı programlar
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Göstergeler
Footmarks Pro Footmarks Pro is a MetaTrader 4 Essential Indicator that create round number or sweetspot on chart with "Button". Parameter Indicator Name - Footmarks Pro Pair Selection - 250 points / 500 points / 1000 points Sweetspot Setting Sweetspot Line Color Sweetspot Line Style Sweetspot Line Thickness Sweetspot Button Setting Button Axis-X Button Axis-Y Thanks...
FREE
Idea Pro Trend
Lee Teik Hong
Yardımcı programlar
Idea Pro Trend This EA is a Semi-auto Trading Panel with a variety of strategic settings, such as those listed below. It is excellent for scalping or long-term trading by traders. This EA is simple and convenient to trade and attach to the chart with the default settings on "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD and NZDUSD. How to use You can trade based on the trend that is displayed on the left-hand side of Info Panel. If the trend are" 2 Up Trend" and "2 Down Trend", please do not trade. Simply proceed w
FREE
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor The Onrex IV Premium uses intraday breakout with RSI levels to execute trade. Positions are opened in accordance with the chosen risk and capital management regime: lot size corresponding to account balance and fixed lot. It's a trading tool that be used to enhance your manual trading skill and Auto-Trading Expert Advisor also. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a tra
Footmarks Trend MQ4
Lee Teik Hong
Uzman Danışmanlar
Footmarks trend MQ4 (FTMQ 4) Footmarks trend MQ4 ( FTMQ 4 ) is a MetaTrader 4 Expert Advisor that allows you to use a combination of "Price Trend Method" and "Time allow to trade" to fully automate your trading with Dynamic Grid Strategy. This is a GOLD / XAUUSD trader's expert. Real-time results can be viewed here . Unique Features Dynamic GRID MARTINGALE  allows Set SMART-Loss turn ON allow Recommended Info Symbol XAUUSD / GOLD Timeframe M15 Settings Default Lots Size   0.01 Minimum Deposi
Super Trend Button
Lee Teik Hong
5 (1)
Göstergeler
Super Trend Button Super Trend is a trading strategy according to which one should trade Forex or Stocks when its price trend goes up, and trend goes down, expecting price movements to continue. “The trend is your friend” agree? Features -   Special Button   : Quick hide/show   Super Trend   chart. ( Make your Chart more clean and clear easily) -   Color   : You have the option of customising your favourite colour of   Up Trend or Down Trend . -  Super Trend Periods   : You have the option to c
Smart ADR
Lee Teik Hong
Göstergeler
Smart ADR as an indicator displays the average daily range of 3 timeframes such as Daily, Weekly, and Monthly.  Using the combination of 3 timeframes of ADR as a reference to shows fixed range and dynamic range targets as lines on your charts.  Inputs Smart ADR Parameters Indicator Name - Display the indicator name Daily Periods - Display the Daily Periods of ADR Weekly Periods -  Display the Weekly Periods of ADR Monthly Periods -  Display the Monthly Periods of ADR Daily Line Show ON - Set T
Auto Fibonacci Button
Lee Teik Hong
5 (1)
Göstergeler
Auto Fibonacci Button The Fibonacci retracement is a popular and reliable technical analysis tool for traders to determine support and resistance areas.  It employs the "Golden Ratio," a mathematical pattern seen throughout nature and even the universe, to forecast particular levels of support level and resistance level.  This tool is generated in technical analysis by dividing the vertical distance between two extreme points on the chart (typically a peak and a low) by the important Fibonacci
Wicks Trade Panel Premium
Lee Teik Hong
5 (1)
Yardımcı programlar
Wicks Trade Panel Premium  It's a Trade Panel include Order Management & Risk Management for serious trader. Especially for those traders who pay attention to important events like the CPI, NFP, and ADP. A one-of-a-kind faster technique to fix the Entry Price by simply pointing the mouse pointer at it. This is what I enjoy about it. Automatically closing 50% order size lots when setting TRUE on Breakeven Status. It's especially useful when trading on significant economic events like the CPI, NF
Breakout Preparation
Lee Teik Hong
Göstergeler
Breakout Preparation Choppy movement up and down on the opening range everyday.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Setting a bounce for a certain time zone and trade when the bounce reveals a break through.   Input Parameter Indicator Name Days to Show Start Time to Analysis End Time to Analysis Bounce Show till Time Chart Setting Color Scheme Selection Happy Trading and thanks for support.
Idea Pro Trend Premium
Lee Teik Hong
Yardımcı programlar
Idea Pro Trend Premium This EA is a Semi-auto Trading Panel with a variety of strategic settings, such as those listed below. It is excellent for scalping or long-term trading by traders. This EA is simple and convenient to trade and attach to the chart with the default settings on AUDUSD, EURUSD, GBPUSD and NZDUSD. How to use You can trade based on the trend that is displayed on the left-hand side of Info Panel. If the trend are" 2 Up Trend" and "2 Down Trend", please do not trade. Simply pro
Emini Signal Bar
Lee Teik Hong
Göstergeler
Emini Signal Bar Price - Promotion: $100 - Normal Price: $200 Symbol Recommended - S&P 500 Index / US500 Timeframe - 5 minutes Buffer Information - Buy Trade Buffer = 2 - Sell Trade Buffer = 3 Main features - Show Buy Signal Bar and Sell Signal Bar on Live Chart. - Get Alert from signal bar. - The precision of the Alert is superior to dots. (Alert is active at that time) - Dots will be recalculated after reset the properties. After the Alert is displayed, kindly make your decisions to trade.
Key Level Premium
Lee Teik Hong
Göstergeler
Key Level  Key Level is a MetaTrader 4 Indicator that uses a proprietary algorithm based on Price Retracement/Breakout Method to show the Entry-Line on your trading. Instead, it analyzes data of market and identify entry points and opportunities. (Price Retracement / Price Breakout) It's also a trading tool that be used to practice and enhance your manual trading skills. Key Level is an amazing tool for Scalping Trader. It also a trading tool that be used to practice and enhance your manual trad
GPT Candlestick
Lee Teik Hong
Göstergeler
GPT Candlestick T he Indicator show algorithm of Candlestick Automatically. GPT Candlestick is a MetaTrader 4 Indicator that uses a proprietary algorithm based on Price of Moving Average and Average True Range to show the Color of Candlestick on your trading. Means candlestick is going Up or Down (View Simply). I nstead, it analyzes data of market and identify entry points and opportunities. I t's also a trading tool that be used to practice and enhance your manual trading skills. GPT Candlestic
Filtrele:
lauro1956
5742
lauro1956 2024.10.14 16:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt