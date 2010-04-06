Support Resistance Levels mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Destek Direnç Seviyeleri"
- "Destek Direnç Seviyeleri" göstergesi, alım satım için oldukça kullanışlı bir yardımcı göstergedir.
- "Destek" ve "Direnç", grafikte fiyatın dikkate aldığı önemli bölgelerdir.
- Destek seviyesi, fiyatın düzenli olarak düşüşünü durdurup tekrar yükseldiği seviyedir.
- Direnç seviyesi, fiyatın normal olarak yükselişini durdurup tekrar düştüğü seviyedir.
- "Destek Direnç Seviyeleri" göstergesi son seviyeleri gösterir:
- Direnç seviyeleri - kırmızı çizgiler. Destek seviyeleri - mavi çizgiler.
- Hesaplama için kullanılan çubuk sayısı, çizgi türü ve rengi ayarlardan ayarlanabilir.
- "Destek Direnç Seviyeleri" göstergesi, Kâr Al hedeflerinizi, Fiyat Dönüşlerinizi ve Fiyat hareket kalıpları aracılığıyla Yeniden Testlerinizi planlamak için harikadır.
