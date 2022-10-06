RobocopTR
- Uzman Danışmanlar
- Mehmet Alkan
- Sürüm: 22.0
- Etkinleştirmeler: 5
- Özel Stratejisi ile çalışıyor.
- Kullanılan işleme giriş İndikatörler(ATR-SAR-KAMA-RSI-TREND-ATR2)
- Lot ayarını.0. 20 başlattığınız da hedefini Kar Al giderken önce 0.10 daha sonra kalanın ardından 0.5 lot olacak 0.3 ve en son da 0.2 lot kapatır.
- Parçalayarak Kar alır.
- ATR ile takip eden Zararı durdur.
- Görsel Ekranda Kar-Zarar ve Sermaye -Bakiye bilgileri eklenmiştir.
- Tüm Pariteler, BITCOIN...
- shved_supply_and_demand.EX4 (Ayrıca ekleyebilirisiniz)