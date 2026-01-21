IzaMACD
IzaMACD — это профессиональный индикатор для ручной торговли, предназначенный для определения направления движения рынка и поиска качественных торговых сигналов.
Индикатор основан на строгой алгоритмической логике и отображает сигналы непосредственно на графике в виде чётких визуальных обозначений. Все сигналы формируются по заранее заданным правилам и не перерисовываются.
Индикатор IzaMACD может использоваться для:
определения текущего направления рынка
фильтрации рыночного шума
поиска точек входа по направлению движения
работы в составе торговой стратегии
Индикатор анализирует рыночный импульс и отображает сигналы только при наличии подтверждённого движения.
При отсутствии подходящих условий сигналы не формируются.
Это позволяет:
избежать избыточных сигналов
снизить субъективность анализа
упростить процесс принятия решений
использования в ручной торговле и аналитике
Индикатор не принимает торговых решений за трейдера и не выполняет торговые операции.
Рекомендуемые настройки
Таймфрейм: D1 (дневной график)
Рынки: Forex, CFD, индексы, металлы
Тип торговли: ручная, среднесрочная, позиционная
На таймфрейме D1 индикатор наиболее эффективно отражает общее направление движения рынка и снижает влияние краткосрочных колебаний цены.
Предупреждение о рисках
Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует получение прибыли.
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Перед использованием рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте и применять правила риск-менеджмента.