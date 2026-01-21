IzaMACD — это профессиональный индикатор для ручной торговли, предназначенный для определения направления движения рынка и поиска качественных торговых сигналов.

Индикатор основан на строгой алгоритмической логике и отображает сигналы непосредственно на графике в виде чётких визуальных обозначений. Все сигналы формируются по заранее заданным правилам и не перерисовываются.

Индикатор IzaMACD может использоваться для:

определения текущего направления рынка

фильтрации рыночного шума

поиска точек входа по направлению движения

работы в составе торговой стратегии

Принцип работы

Индикатор анализирует рыночный импульс и отображает сигналы только при наличии подтверждённого движения.

При отсутствии подходящих условий сигналы не формируются. Это позволяет: избежать избыточных сигналов снизить субъективность анализа упростить процесс принятия решений использования в ручной торговле и аналитике



Индикатор не принимает торговых решений за трейдера и не выполняет торговые операции.

Рекомендуемые настройки

Таймфрейм: D1 (дневной график)

Рынки: Forex, CFD, индексы, металлы

Тип торговли: ручная, среднесрочная, позиционная

На таймфрейме D1 индикатор наиболее эффективно отражает общее направление движения рынка и снижает влияние краткосрочных колебаний цены.

Предупреждение о рисках

Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует получение прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Перед использованием рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте и применять правила риск-менеджмента.