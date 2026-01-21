IzaMACD

IzaMACD — это профессиональный индикатор для ручной торговли, предназначенный для определения направления движения рынка и поиска качественных торговых сигналов.

Индикатор основан на строгой алгоритмической логике и отображает сигналы непосредственно на графике в виде чётких визуальных обозначений. Все сигналы формируются по заранее заданным правилам и не перерисовываются.

Индикатор IzaMACD может использоваться для:

  • определения текущего направления рынка

  • фильтрации рыночного шума

  • поиска точек входа по направлению движения

  • работы в составе торговой стратегии

Принцип работы

  • Индикатор анализирует рыночный импульс и отображает сигналы только при наличии подтверждённого движения.
    При отсутствии подходящих условий сигналы не формируются.

    Это позволяет:

    • избежать избыточных сигналов

    • снизить субъективность анализа

    • упростить процесс принятия решений

    использования в ручной торговле и аналитике

Индикатор не принимает торговых решений за трейдера и не выполняет торговые операции.

Рекомендуемые настройки

  • Таймфрейм: D1 (дневной график)

  • Рынки: Forex, CFD, индексы, металлы

  • Тип торговли: ручная, среднесрочная, позиционная

На таймфрейме D1 индикатор наиболее эффективно отражает общее направление движения рынка и снижает влияние краткосрочных колебаний цены.

Предупреждение о рисках

Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует получение прибыли.
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Перед использованием рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте и применять правила риск-менеджмента.


