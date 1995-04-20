OneLineBullBear

English
Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.  
Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.  
No indicator can predict the future; it only assists you during your trades.

Deutsch
Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.  
Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen.  
Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsgeschäften.

Русский)
Наш индикатор объединяет бычий и медвежий индикаторы в более удобную и понятную форму.  
Благодаря нашему индикатору мы легко можем определить направление тренда на рынке и баланс между покупателями и продавцами.  
Ни один индикатор не может предсказать будущее; он лишь помогает вам в ваших сделках.

日本語
私たちのインジケーターは、強気（ブル）と弱気（ベア）の指標を組み合わせ、より分かりやすい形にしています。  
当インジケーターにより、市場のトレンドの方向性や買い手と売り手のバランスを簡単に確認できます。  
いかなるインジケーターも未来を予測することはできません。それはあくまで取引のサポートを目的としています。

한국어
저희 지표는 강세(불)와 약세(베어) 지표를 결합하여 더 쉽고 이해하기 쉬운 형태로 제작되었습니다.  
이 지표를 통해 시장의 추세 방향과 매수자 및 매도자 간의 균형을 쉽게 확인할 수 있습니다.  
어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래 시 도움을 줄 뿐입니다.

Español

Nuestro indicador combina los indicadores alcista y bajista en una forma más accesible y comprensible.  

Gracias a nuestro indicador, podemos ver fácilmente la dirección de la tendencia en el mercado y el equilibrio entre compradores y vendedores.  
Ningún indicador puede predecir el futuro; solo te ayuda durante tus operaciones.
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Göstergeler
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
Strategy Tester Rsi Bears Stoch
Harun Celik
Göstergeler
The   Strategy Tester   product is an indicator where you can both test and run strategies. There are 64 strategies in total in this indicator. It uses 3 indicators. You can test tens of thousands of strategies by changing the parameter settings of these indicators. You can run 6 strategies at the same time. With this product, you will now create your own signals. Recommendations and Features Used indicators:   Rsi, Bears power, Stochastic It works on all   time frame   Recommended time frame
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Powerfull Scalper
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
This product is optimally used for scalping. It is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  It works by analyzing dynamic support and resistance, and is based on the Ichimoku Indicator variables which is know to be the most consistent & holistic indicator out there.  Settings can also be adjusted to suite the market conditions. -> can be adjusted for longer term
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
Smart algoritmik destek direnc kanal indikatoru
Omer Turkmen
Göstergeler
Teknolojide ki yüksek gelişim, üretim, e ticaret, lojistik vb tüm sektörlerde kullanıma başlandığı gibi artık finansal piyasalarda da “ yapay zeka ve algoritma” kullanılmaya başlandı. Smart Algoritma indikatörü; kaynak kodu içinde yer alan algoritma ve yapay zekası ile hiçbir analize ihtiyaç duyulmadan gün içi bütün forex enstrümanları için size buy ve sell sinyalleri yanında hedef kanal (gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler) verir. İndikatör texti aşağıda ki bölümlerden oluşur ve herkesin a
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Göstergeler
Xmaster göstergesinin yeni, daha doğru versiyonu. Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla tüccar, en etkili ve doğru formülü elde etmek için bu göstergenin farklı kombinasyonlarının 15.000'den fazla testini bilgisayarlarında gerçekleştirdi. Ve burada size doğru sinyalleri gösteren ve yeniden boyamayan "Xmaster formül göstergesi forex yeniden boyama yok" göstergesini sunuyoruz. Bu gösterge aynı zamanda tüccara e-posta ve push yoluyla sinyaller gönderir. Her yeni tick'in gelmesiyle birlikte, 75'
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Snake Wave Strategy
Abd Alrahman Loulou
Uzman Danışmanlar
Snake Wave Strategy: This is a Hedge expert, it relies on RSI for an entry ( Above RSILimit ;Buy, Below RSILimit ;Sell). it starts by opening the corresponding order with an ( InitialLot ) ,setting ( FixedTPSL ) as stoploss and takeprofit equally, and setting an opposite pending order based on the percentage ( DifferencePercentage ) assigned on the ( FixedTPSL ) variable and so on with multiplication of the lot using ( LotMultiplier ). Example : Ask : 1.2222 , Bid : 1.2220 First Order : Buy at 1
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
Göstergeler
This indicator, Bull Bear Easy MTF, summarise the strength color graphic and percentage of power for both  Bull and Bear in current market emotion stage which will show you in multi time frames and sum of the total Bull and Bear power strength which is an important information for traders especially you can see all Bull and Bear power in visualized graphic easily, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
MT Magical
Issara Seeboonrueang
5 (1)
Göstergeler
Please thoroughly test demo the indicator in your preferred trading conditions before making a purchase decision. Your satisfaction and confidence in its performance are paramount. MT Magical :  A sophisticated strategy combining swing trading, trend analysis and supply & demand signals. Expertly filtered for precision. Developed with rigorous effort, delivering value to serious investors. Indicator for traders who prefer manual trading.  Request: PC high performance TRADE: Forex TIME FRA
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Project Oro
Giacomo Donati
Uzman Danışmanlar
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Project Oro is a trading algorithm project that I began approximately six years ago. After countless painful and excruciating hours of coding, it is finally ready to be released to the public. The Expert Advisor (EA) is built on a proprietary and unique technique that analyzes the behavior and movement of candlesticks and the price action within the gold market. It searches for short windows of opportunity to strike and exits tr
Break of Structure and Change of Character MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Göstergeler
Presenting the uGenesys Break of Structure and Change of Character Indicator The uGenesys Market Structure Indicator is the advanced solution designed specifically for forex traders seeking a competitive edge. This innovative tool goes beyond merely identifying Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoC); it also illuminates optimal entry and exit points on your forex charts, transforming your trading experience.  While the uGenesys Market Structure Indicator can reveal pivotal pat
Dinapoli Package MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Göstergeler
All in One package includes the  Oscillator Predictor ,  MACD Predictor ,  Thrust Scanner  and  Advanced Fibonacci  indicators which are mandatory for applying  Dinapoli  trade plans.  Please visit below links for detailed explanations of indicators. Advanced Fibonacci Indicator =>  https://www.mql5.com/en/market/product/52834 Thrust Scanner Indicator => https://www.mql5.com/en/market/product/52830 Overbought /Oversold Predictor indicator => https://www.mql5.com/en/market/product/52621 Macd P
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Göstergeler
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Göstergeler
The CCI Divergence is a reasonably useful indicator in itself, but it is even more effective when used with divergence pattern trading. The CCI Divergence indicator signal is one of the most potent signals among the indicators that exist in the market. Here is new version for Divergence Indicator using CCI method, with more improvements. Divergences indicate a potential investment point because the directional moment does not confirm the price. A bullish divergence occurs when the underlying va
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
ZigZagSpeed
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
ZigZagSpeed indikatörü bilinen zig zag indikatörünün hesapladığı zig ve zag ların zaman içerisindeki oluşum hızını ölçer. Hesaplama sistemi basitçe pip cinsinden farkın seçilen zaman dilimindeki geçen bar sayısına bölümü ile hesaplanır. Geçmiş dönemde oluşan hız ölçümleri de grafik üzerinde oluştuğu tarih ile birlikte gösterilecektir. Hıza ait rakamlar beyaz renkli olarak her zig ve zag oluşumu üzerinde veya altında bulunmaktadır.  Sarı renk ile gösterilen sayı ise zigzagın henüz kesinleşmediği
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Yazarın diğer ürünleri
OneLineAdx
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
3in1. A simple and understandable ADX indicator instead of a complex indicator display. We're setting aside the confusion caused by three lines and enjoying the ease of trend following with a special formula that reduces it to a single line. Wishing you abundant profits already. 3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige. Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit der Trendverfolgung mit einer speziellen
SupDemKey
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it. I wish you good luck. I hope it helps. R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно,
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
Our indicator consists of 3 main components: 1. Capturing sudden trend changes, 2. Anticipating breakouts in advance, 3. Checking whether we are in a buying or selling zone. By evaluating these 3 main components, it guides us on where to enter and exit trades. No indicator can predict the future; it only assists you in trading. Please keep this in mind when using my software, or anyone else’s.
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
OneLineRsiAdx
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points. Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch) Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikator
