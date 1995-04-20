OneLineBullBear

Englisch
Unser Indikator vereint die Bullen- und Bärenindikatoren in einer leichter zugänglichen und verständlichen Form.
Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung des Marktes und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen.
Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen, er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften.

Deutsch
Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.
Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen.
Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsgeschäften.

Русский)
Наш индикатор объединяет бычий и медвежий индикаторы в более удобную и понятную форму.
Благодаря нашему индикатору мы легко можем определить направление тренда на рынке и баланс между покупателями и продавцами.
Ни один индикатор не может предсказать будущее; он лишь помогает вам в ваших сделках.

日本語
私たちのインジケーターは、強気（ブル）と弱気（ベア）の指標を組み合わせ、より分かりやすい形にしています。
当インジケーターにより、市場のトレンドの方向性や買い手と売り手のバランスを簡単に確認できます。
いかなるインジケーターも未来を予測することはできません。それはあくまで取引のサポートを目的としています。

한국어
저희 지표는 강세(불)와 약세(베어) 지표를 결합하여 더 쉽고 이해하기 쉬운 형태로 제작되었습니다.
이 지표를 통해 시장의 추세 방향과 매수자 및 매도자 간의 균형을 쉽게 확인할 수 있습니다.
어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래 시 도움을 줄 뿐입니다.

Español

Nuestro indicador combina los indicadores alcista y bajista en una forma más accesible y comprensible.

Gracias a nuestro indicador, podemos ver fácilmente la dirección de la tendencia en el mercado y el equilibrio entre compradores y vendores.
Ningún indicador puede predecir el futuro; solo te ayuda durante tus operaciones.
Englisch Unser Indikator vereint die Bullen- und Bärenindikatoren in einer leichter zugänglichen und verständlichen Form. Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung des Marktes und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen. Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen, er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form. Dank unseres Indikators können wir die Tr
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Snake Wave Strategy
Abd Alrahman Loulou
Experten
Snake Wave Strategie: Hierbei handelt es sich um einen Hedge-Experten, der sich für den Einstieg auf den RSI stützt (oberhalb des RSILimits ; Kauf, unterhalb des RSILimits ; Verkauf). Er beginnt mit der Eröffnung der entsprechenden Order mit einem (InitialLot ), setzt (FixedTPSL ) als Stoploss und TakeProfit gleichermaßen und setzt eine entgegengesetzte schwebende Order auf der Grundlage des Prozentsatzes (DifferencePercentage ), der der (FixedTPSL )-Variablen zugewiesen ist, und so weiter mit M
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Der Indikator Last 50 Pips ist dafür ausgelegt, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten basierend auf dem jüngsten Preisverhalten schnell zu identifizieren. Er misst die Preisänderungen in den letzten Kerzen, um Momente, in denen der Preis möglicherweise die Richtung ändert, in Gelb hervorzuheben. Kaufsignal: Sie sollten eine KAUF -Position eröffnen, wenn der Indikator von ROT auf GELB wechselt, was auf einen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hinweist. Bitte sehen Sie sich die Bilde
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
Indikatoren
Dieser Indikator, Bull Bear Easy MTF, fasst die Stärke Farbgrafik und Prozentsatz der Macht für beide Bullen und Bären in der aktuellen Markt Emotion Bühne, die Sie in mehreren Zeitrahmen und die Summe der gesamten Bullen und Bären Macht Stärke, die eine wichtige Information für Händler vor allem können Sie alle Bullen und Bären Macht in visualisierten Grafik leicht zu sehen ist, hoffe, es wird hilfreiches Instrument für Sie für eine gute Entscheidung im Handel.
MT Magical
Issara Seeboonrueang
5 (1)
Indikatoren
Bitte testen Sie den Indikator gründlich unter den von Ihnen bevorzugten Handelsbedingungen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in die Leistung des Indikators sind von größter Bedeutung. MT Magical : Eine ausgeklügelte Strategie, die Swing-Trading, Trendanalyse sowie Angebots- und Nachfragesignale kombiniert. Fachmännisch gefiltert, um Präzision zu gewährleisten, mit rigorosem Aufwand entwickelt, um ernsthaften Investoren einen Mehrwert zu bieten. In
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Project Oro
Giacomo Donati
Experten
Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Projekt Oro ist ein Handelsalgorithmus-Projekt, das ich vor etwa sechs Jahren begonnen habe. Nach unzähligen schmerzhaften und quälenden Stunden der Programmierung ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Der Expert Advisor (EA) basiert auf einer proprietären und einzigartigen Technik, die das Verhalten und die Bewegung von Kerzenständern und die Preisbewegung auf dem Goldmarkt analysiert. Er
Break of Structure and Change of Character MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Vorstellung des uGenesys Strukturbruch- und Zeichenwechsel-Indikators Der uGenesys Marktstrukturindikator ist eine fortschrittliche Lösung, die speziell für Forex-Händler entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil suchen. Dieses innovative Tool geht über die bloße Identifizierung von Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoC) hinaus; es beleuchtet auch optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf Ihren Forex-Charts und verändert damit Ihre Handelserfahrung. Der uGenesys Marktst
Dinapoli Package MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indikatoren
Das All-in-One-Paket enthält die Indikatoren Oscillator Predictor , MACD Predictor , Thrust Scanner und Advanced Fibonacci , die für die Anwendung der Handelspläne von Dinapoli unerlässlich sind. Detaillierte Erklärungen zu den Indikatoren finden Sie unter den folgenden Links. Fortgeschrittener Fibonacci-Indikator => https://www.mql5.com/en/market/product/52834 Thrust-Scanner-Indikator => https://www.mql5.com/en/market/product/52830 Überkauft/Überverkauft-Vorhersage-Indikator => https://www.mq
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. Im Falle einer Wiederholung des Signals werden die Positionen aufgestockt (Refilling). So kann die Menge der Positionen variieren. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Fo
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
ZigZagSpeed
Ahmet Metin Yilmaz
Indikatoren
Der ZigZagSpeed-Indikator misst die Rate der Zick- und Zackbildung über die Zeit, die durch den bekannten Zick-Zack-Indikator berechnet wird. Das Berechnungssystem wird einfach berechnet, indem die Differenz in Pips durch die Anzahl der verstrichenen Balken im ausgewählten Zeitrahmen geteilt wird. Die Geschwindigkeitsmessungen, die in der vergangenen Periode aufgetreten sind, werden ebenfalls in der Grafik zusammen mit dem Datum des Auftretens angezeigt. Die Geschwindigkeitszahlen befinden sich
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experten
Expert Advisor für den Handel mit Harmonic Patterns. Alle Trades sind durch feste Stop-Loss- und Take-Profits abgedeckt . Minimale Handelseinlage 150 $ . Expert Designer auf USDJPY 15m . Chart laufen. Kein Raster. Kein Martingale. Funktioniert mit hohem Spread Dieser EA funktioniert nur einmal pro Bar Opening. EA verwendet mehrere verschiedene Strategien und tritt manchmal beide Richtungen. Teil der Muster der EA wird ignoriert und nicht handeln. 4 verschiedene ATR-Indikatoren als Filter verw
