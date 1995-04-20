OneLineBullBear

Inglés

Nuestro indicador combina los indicadores alcistas y bajistas en una forma más accesible y comprensible.

Gracias a nuestro indicador, podemos ver fácilmente la dirección de la tendencia en el mercado y el equilibrio entre compradores y vendedores.

Ningún indicador puede predecir el futuro; sólo le ayuda durante sus operaciones.





Deutsch

Nuestro indicador muestra las tendencias alcistas y bajistas en una forma positiva y negativa.

Gracias a nuestros indicadores, podemos conocer la tendencia del mercado y la relación entre compradores y vendedores.

Ningún indicador puede predecir el futuro; sólo le ayuda en sus negocios.





Русский)

Наш индикатор объединяет бычий и медвежий индикаторы в более удобную и понятную форму.

Благодаря нашему индикатору мы легко можем определить направление тренда на рынке и баланс между покупателями и продавцами.

Ни один индикатор не может предсказать будущее; он лишь помогает вам ваших сделках.





日本語

私たちのインジケーターは、強気（ブル）と弱気（ベア）の指標を組み合わせ、より分かりやすい形にしています。

当インジケーターにより、市場のトレンドの方向性や買い手と売り手のバランスを簡単に確認できます。

いかなるインジケーターも未来を予測することはできません。それはあくまで取引のサポートを目的としています。





한국어

저희 지표는 강세(불)와 약세(베어) 지표를 결합하여 더 쉽고 이해하기 쉬운 형태로 제작되었습니다.

이 지표를 통해 시장의 추세 방향과 매수자 및 매도자 간의 균형을 쉽게 확인할 수 있습니다.

어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래 시 도움을 줄 뿐입니다.





English Nuestro indicador combina los indicadores alcista y bajista en una forma más accesible y comprensible.

Gracias a nuestro indicador, podemos ver fácilmente la dirección de la tendencia en el mercado y el equilibrio entre compradores y vendedores.

Ningún indicador puede predecir el futuro; solo te ayuda durante tus operaciones.