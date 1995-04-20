OneLineAdx

3in1. A simple and understandable ADX indicator instead of a complex indicator display.

We're setting aside the confusion caused by three lines and enjoying the ease of trend following with a special formula that reduces it to a single line. Wishing you abundant profits already.


3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige.

Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit der Trendverfolgung mit einer speziellen Formel, die sie auf eine einzige Linie reduziert. Wir wünschen Ihnen schon jetzt reichlich Gewinne.


3in1. Простой и понятный индикатор ADX вместо сложного индикатора.

Мы отбрасываем путаницу, вызванную тремя линиями, и наслаждаемся легкостью следования за трендом с помощью специальной формулы, которая сводит его к одной линии. Желаем вам уже сейчас обильных прибылей.

3 en 1. Un indicador ADX sencillo y comprensible en lugar de una compleja pantalla de indicadores.

Dejamos a un lado la confusión que causan las tres líneas y disfrutamos de la facilidad de seguir la tendencia con una fórmula especial que lo reduce a una sola línea. Le deseamos abundantes ganancias desde ya.

Önerilen ürünler
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, Elliott dalga teorisi ile iki şekilde çalışır: Otomatik Çalışma: Bu modda gösterge, Elliott dalga teorisine uygun olarak grafikteki beş hareket dalgasını otomatik olarak tespit edecek ve tahminlerde bulunacak, potansiyel ters dönüş bölgelerini belirleyecektir. Ayrıca, önemli gelişmeler hakkında tüccarları uyarılar ve bildirimlerle bilgilendirebilme yeteneğine sahiptir. Bu otomatik işlev, Elliott dalga desenlerinin tanımlanması ve analiz sürecini basit hale getirir. Manuel Çalışma: B
Trend Beads
Harun Celik
Göstergeler
The trend beads indicator is software that does not include trend indicators such as moving average, Bollinger bands. This indicator works entirely with price and bar movements. The purpose of the indicator is to calculate the most likely trends. To assist the user in determining trend trends. The user determines the trend direction with the colors on the screen. You can use this indicator alone as a trend indicator. Or with other indicators suitable for your strategy. Trade Rules Rising trend
Non Repaint Arrow indicator and EA
Hakan Gule
Göstergeler
Göstergem   %    1000   asla   repaint  yapmayan  her zaman diliminde çalışır değişken 1 tanedir siz iş yerine toplantıdatatilde olsanız bile telefonunıza bildirim gönderir ayrıca bu göstergenin robot versiyonuda vardırtek bir indicator ile gösterge çöplüğünden kurtulmuş olursunuz  özellikle altın grafiğinde  m1 ve m5 zaman dilimlerinde scalping için çok uygundur h1 zaman diliminde ise uzun trendleri görebilirsiniz 
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Göstergeler
-   Real price is 90$   - 50% Discount ( It is 45$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops (or Fibonacci Retracement) are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and posi
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Göstergeler
Septermber OFFER 85% OFF next price for unlimited version will be 2500$. This is the only time you can get this institutional and professional indicator at this price for unlimited version. Don't dare to miss this. The tool I am about to introduce to you you can't compare it with other tools due to its strategy and accuracy level in predicting the next price directional movement. This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person t
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
FiboZag
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Super MA Trend
Harun Celik
Göstergeler
Super MA Trend indicator is an indicator designed to find trends. It uses a moving average, a set of candle combinations and High/Low levels to find trends. This indicator is a complete trading system. You can trade with this indicator as you like. Features and Recommendations You can use this indicator on all pairs except for the volatile pairs. It is recommended to use it on M15 and over graphics. The most important element in this indicator are alerts. Do not open orders unless you receive a
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
BSA indikatörü ZigZag bazlı bir indikatördür. Bu indikatör fiyatın geri dönüş seviyesini bulmakta kullanılır. Girdilerde mevcut risk oranı ve hesaplama timeframe ini kullanım tercihinize göre optimize ederek kullanabilirsiniz.  Düşük zaman dilimlerinde indikatör yeniden boyama yapabilir. Daha sağlıklı sonuçlar için uygulayacağınız grafiğe göre bir süre gözlem yaparak en az yeniden boyamayı tespit edebilirsiniz. 
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Relative Trend Index
Mahdi Ebrahimzadeh
Göstergeler
Gösterge başka bir programlama dilinden MQL'e çevrilmiştir. RTI, grafiğin Trendini salınımlı bir şekilde tanımlamak için güçlü bir ücrettir. İşte orijinal programcıdan bazı notlar: Genel Bakış Zeiierman tarafından geliştirilen Göreceli Trend Endeksi (RTI), piyasa trendinin gücünü ve yönünü ölçmek için tasarlanmış yenilikçi bir teknik analiz aracıdır. Bazı geleneksel göstergelerin aksine RTI, piyasadaki dalgalanmalara uyum sağlama ve yanıt verme konusunda kendine özgü bir yeteneğe sahip olmakl
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
ML adaptive superTrend for MT4
Minh Truong Pham
Göstergeler
Machine Learning Adaptive SuperTrend - Take Your Trading to the Next Level! Introducing the   Machine Learning Adaptive SuperTrend , an advanced trading indicator designed to adapt to market volatility dynamically using machine learning techniques. This indicator employs k-means clustering to categorize market volatility into high, medium, and low levels, enhancing the traditional SuperTrend strategy. Perfect for traders who want an edge in identifying trend shifts and market conditio
Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Göstergeler
Sweeper PRO – Advanced Candle Sweep Detector (3-in-1) For any questions, technical issues, or support requests, feel free to contact us through any of the following channels: WhatsApp Support: Contact1 Contact2 Email: Money.transporter@gmail.com Overview Sweeper PRO is a powerful and fully customizable indicator designed to detect three unique types of candle sweeps — smart entry and reversal patterns commonly used by professional price action traders. It automatically identifies po
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
PRO Fibonacci Tool MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Göstergeler
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Göstergeler
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Yesterdays High Low Scanner
Berkay Yildiz
5 (2)
Göstergeler
No idea why demo is not working. you can check the GIF to see how it works. Features With this scanner you can detect Candles which are below/above yesterday high/low lines. A pair's rectangle turns RED in dashboard if it is above the yesterday high, and rectangle turns GREEN in dashboard if it is below the yesterday low. It gives alerts in every 15m candle close. Contains a Dashboard which will help you to see all market pair's. It is possible to disable this sorting through to make it easier
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Göstergeler
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Stronger Trend
Harun Celik
Göstergeler
Stronger Trend is an indicator that generates trend signal. It generates trend signal with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy and sell signal arrives. Processing should only be initiated when signal warnings are received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signal is received.
Trend Flasher
Amarnath K M
Göstergeler
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Colored Levels and Boxes
Faran Ataeiraveshti
Göstergeler
Bu yazılım aracı, özelleştirilebilir beş renk arasından seçtiğiniz yatay trend çizgileri ve dikdörtgenler oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. MT5'te hassas yatay trend çizgileri çizmek zor olabilir ancak bu göstergeyle bunları tercihlerinize uygun renklerde zahmetsizce oluşturabilirsiniz. Ayrıca aracımız, çizdiğiniz yatay çizgilerle ilişkili fiyat seviyelerinin net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Geri bildiriminize değer veriyoruz ve bu aracı ticari ihtiyaçlarınız içi
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
GeoWprPro
Georgij Komarov
Göstergeler
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Göstergeler
MetaTrader 4 için Koala Arz Talep Göstergesi'ni tanıtıyoruz (İster olumlu ister olumsuz olsun, yorumlarınızı veya geri bildirimlerinizi paylaşmanızı öneririz, böylece diğer yatırımcılar da deneyimlerinizden faydalanabilir.) : Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini göreb
FREE
XOatrline
Ainur Sharipov
5 (2)
Göstergeler
The indicator is based on crosses of zeros, but their period is equated to the indicator ATR. An alternative to the XOATRHIST indicator with the channel display on the chart. More informative.  Closing a bar outside the channel forms an x or O. The indicator turns on the Alert option. Options: ATRPeriod  - period ATR for the calculation of steps. XOPips    - manual pips XOalert  - output of the signal to the terminal. XOnotification  - sending a signal to the mobile terminal. XOmail  -  send a s
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Göstergeler
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Göstergeler
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Şimdi %50 indirimle edinin | Önceki fiyat 90 $ | Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir | Büyük bir güncelleme yakında geliyor ve orijinal fiyat güncellenecektir. Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde göstere
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Göstergeler
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Göstergeler
Scalper Vault , başarılı bir scalping için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayan profesyonel bir scalping sistemidir. Bu gösterge, forex ve ikili opsiyon tüccarları tarafından kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Önerilen zaman çerçevesi M5'tir. Sistem size trend yönünde doğru ok sinyalleri sağlar. Ayrıca size üst ve alt sinyaller ve Gann piyasa seviyeleri sağlar. Göstergeler, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergeyi satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişim
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Göstergeler
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Yazarın diğer ürünleri
SupDemKey
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it. I wish you good luck. I hope it helps. R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно,
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
Our indicator consists of 3 main components: 1. Capturing sudden trend changes, 2. Anticipating breakouts in advance, 3. Checking whether we are in a buying or selling zone. By evaluating these 3 main components, it guides us on where to enter and exit trades. No indicator can predict the future; it only assists you in trading. Please keep this in mind when using my software, or anyone else’s.
OneLineBullBear
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
OneLineRsiAdx
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points. Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch) Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikator
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt