OneLineAdx

3in1. A simple and understandable ADX indicator instead of a complex indicator display.

We're setting aside the confusion caused by three lines and enjoying the ease of trend following with a special formula that reduces it to a single line. Wishing you abundant profits already.


3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige.

Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit der Trendverfolgung mit einer speziellen Formel, die sie auf eine einzige Linie reduziert. Wir wünschen Ihnen schon jetzt reichlich Gewinne.


3in1. Простой и понятный индикатор ADX вместо сложного индикатора.

Мы отбрасываем путаницу, вызванную тремя линиями, и наслаждаемся легкостью следования за трендом с помощью специальной формулы, которая сводит его к одной линии. Желаем вам уже сейчас обильных прибылей.

3 en 1. Un indicador ADX sencillo y comprensible en lugar de una compleja pantalla de indicadores.

Dejamos a un lado la confusión que causan las tres líneas y disfrutamos de la facilidad de seguir la tendencia con una fórmula especial que lo reduce a una sola línea. Le deseamos abundantes ganancias desde ya.

Рекомендуем также
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор разработан для интеграции с теорией Эллиотта и предоставляет два различных способа работы: Автоматический режим: В этом режиме индикатор работает автономно, обнаруживая все пять мотивационных волн на графике в соответствии с теорией Эллиотта. Он предсказывает и идентифицирует потенциальные зоны разворота. Кроме того, он способен генерировать предупреждения и уведомления для оповещения трейдеров о значимых событиях. Эта автоматизированная функциональность упрощает процесс идентифик
Trend Beads
Harun Celik
Индикаторы
Индикатор Trend Beads не содержит в себе трендовых индикаторов, таких как скользящая средняя или полосы Боллинджера. Индикатор работает исключительно с движениями цены и барами. Индикатор предназначен для расчета наиболее вероятного тренда. Индикатор помогает пользователям определять тенденции трендов. Пользователь определяет тренд с помощью цвета на экране. Индикатор можно использовать самостоятельно в качестве индикатора тренда. Также его можно сочетать с любыми другими индикаторами. Правила
Non Repaint Arrow indicator and EA
Hakan Gule
Индикаторы
My indicator is 1000%, it never repaints, it works in every time period, there is only 1 variable, it sends notifications to your phone even if you are on vacation instead of at work, in a meeting, and there is also a robot version of this indicator With a single indicator you can get rid of indicator garbage It is especially suitable for scalping in the m1 and m5 time frames on the gold chart, and you can see long trends in the h1 time frame.
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Индикаторы
-   Real price is 90$   - 50% Discount ( It is 45$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops (or Fibonacci Retracement) are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and posi
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Индикаторы
Septermber OFFER 85% OFF next price for unlimited version will be 2500$. This is the only time you can get this institutional and professional indicator at this price for unlimited version. Don't dare to miss this. The tool I am about to introduce to you you can't compare it with other tools due to its strategy and accuracy level in predicting the next price directional movement. This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person t
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
FiboZag
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор FiboZag - перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически по последнему развороту ZigZag-а. Основное преимущество заключается в корректном построении уровней Фибоначчи и разметке ценовых уровней. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT4    - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT4 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему    Limitless MT4 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигн
Super MA Trend
Harun Celik
Индикаторы
Super MA Trend indicator is an indicator designed to find trends. It uses a moving average, a set of candle combinations and High/Low levels to find trends. This indicator is a complete trading system. You can trade with this indicator as you like. Features and Recommendations You can use this indicator on all pairs except for the volatile pairs. It is recommended to use it on M15 and over graphics. The most important element in this indicator are alerts. Do not open orders unless you receive a
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Индикаторы
BSA indicator is a ZigZag based indicator. This indicator is used to find the reversal level of the price. You can use the existing risk ratio and calculation timeframe in the entries by optimizing them according to your usage preference.  In lower time frames, the indicator can repaint. For healthier results, you can detect the least repainting by observing for a while according to the graphic you will apply.
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Индикаторы
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Relative Trend Index
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Индикатор переведен с другого языка программирования на MQL. RTI - это мощный инструмент для определения тренда на графике в осцилляционном режиме. Здесь приведены некоторые заметки оригинального программиста: Обзор Relative Trend Index (RTI), разработанный компанией Zeiierman, - это инновационный инструмент технического анализа, предназначенный для измерения силы и направления рыночного тренда. В отличие от некоторых традиционных индикаторов, RTI обладает уникальной способностью адаптировать
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
ML adaptive superTrend for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
Machine Learning Adaptive SuperTrend - Take Your Trading to the Next Level! Introducing the   Machine Learning Adaptive SuperTrend , an advanced trading indicator designed to adapt to market volatility dynamically using machine learning techniques. This indicator employs k-means clustering to categorize market volatility into high, medium, and low levels, enhancing the traditional SuperTrend strategy. Perfect for traders who want an edge in identifying trend shifts and market conditio
Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
Sweeper PRO – Расширенный индикатор Candle Sweep (3-в-1) Обзор Sweeper PRO — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, разработанный для обнаружения трёх уникальных типов свечных свипов — умных моделей входа и разворота, часто используемых профессиональными трейдерами прайс-экшн. Он автоматически определяет потенциальные ложные пробои, захваты ликвидности и сигналы продолжения , помогая предсказать развороты рынка и подтверждать сильные направленные движения. С Sweeper PRO вы можете
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
PRO Fibonacci Tool MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Индикаторы
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Индикаторы
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Индикаторы
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Yesterdays High Low Scanner
Berkay Yildiz
5 (2)
Индикаторы
No idea why demo is not working. you can check the GIF to see how it works. Features With this scanner you can detect Candles which are below/above yesterday high/low lines. A pair's rectangle turns RED in dashboard if it is above the yesterday high, and rectangle turns GREEN in dashboard if it is below the yesterday low. It gives alerts in every 15m candle close. Contains a Dashboard which will help you to see all market pair's. It is possible to disable this sorting through to make it easier
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Stronger Trend
Harun Celik
Индикаторы
Stronger Trend is an indicator that generates trend signal. It generates trend signal with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy and sell signal arrives. Processing should only be initiated when signal warnings are received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signal is received.
Trend Flasher
Amarnath K M
Индикаторы
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Colored Levels and Boxes
Faran Ataeiraveshti
Индикаторы
Этот программный инструмент предназначен для оптимизации процесса создания горизонтальных линий тренда и прямоугольников пяти настраиваемых цветов по вашему выбору. Рисование точных горизонтальных линий тренда в MT5 может оказаться сложной задачей, но с помощью этого индикатора вы можете легко создать их в цветах, которые соответствуют вашим предпочтениям. Кроме того, наш инструмент обеспечивает четкое отображение ценовых уровней, связанных с нарисованными вами горизонтальными линиями. Мы це
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Global Trend , показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Настройки: Использует все один параметр для настроек. Подбирая параметр необходимо визуально подобие так чтоб насоответствующем графике была отмальная проекция экстремумов. Параметры: Length - количеств баров для рассчета индикатора.
GeoWprPro
Georgij Komarov
Индикаторы
WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Представляем индикатор спроса и предложения Koala для MetaTrader 4 (Мы призываем вас поделиться своим обзором или отзывом — как положительным, так и отрицательным — чтобы другие трейдеры могли извлечь пользу из вашего опыта.): Добро пожаловать в индикатор Koala Supply Demand. Этот индикатор разработан для выявления непрерывных зон предложения и спроса. Он может помочь трейдеру рассматривать рынок как зону, где можно видеть, как цена уважает некоторые мощные зоны. Этот индикатор также может пока
FREE
XOatrline
Ainur Sharipov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор основан на крестиках ноликах, но их период приравнен к индикатору ATR. Вариант индикатора XOATRHIST с отображением канала на графике. Более информативен. Закрытие бара за пределами канала образует X или О. Индикатор включает опцию Alert. Параметры: ATRPeriod  - период ATR для расчетов ступенек. XOPips - можно задать величину в пунктах XOalert - вывод сигнала на терминал. XOnotification - отправка сигнала на мобильный терминал. XOmail - отправка сигнала на email. Alert level - уровень
С этим продуктом покупают
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
Apollo Secret Trend — это профессиональный индикатор тренда, который можно использовать для поиска трендов на любой паре и тайм фрейме. Индикатор может легко стать вашим основным торговым индикатором, который вы можете использовать для определения рыночных тенденций, независимо от того, какую пару или временной интервал вы предпочитаете торговать. Используя специальный параметр в индикаторе, вы можете адаптировать сигналы к своему личному стилю торговли. Индикатор предоставляет все типы оповещен
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
SupDemKey
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it. I wish you good luck. I hope it helps. R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно,
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
Our indicator consists of 3 main components: 1. Capturing sudden trend changes, 2. Anticipating breakouts in advance, 3. Checking whether we are in a buying or selling zone. By evaluating these 3 main components, it guides us on where to enter and exit trades. No indicator can predict the future; it only assists you in trading. Please keep this in mind when using my software, or anyone else’s.
OneLineBullBear
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
OneLineRsiAdx
Osman Faruk Gokbulut
Индикаторы
English Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points. Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch) Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikator
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв