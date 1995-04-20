OneLineAdx

3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige.

Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien hinter uns und genießen die Leichtigkeit der Trendverfolgung mit einer speziellen Formel, die sie auf eine einzige Linie reduziert. Wir wünschen Ihnen schon jetzt reiche Gewinne.


3in1. Простой и понятный индикатор ADX вместо сложного индикатора.

Мы отбрасываем путаницу, вызванную тремя линиями, и наслаждаемся легкостью следования за трендом с помощью специальной формулы, которая сводит его к одной линии. Желаем вам уже сейчас обильных прибылей.

3 en 1. Un indicador ADX sencillo y comprensible en lugar de una compleja pantalla de indicadores.

Dejamos a un lado la confusión que causan las tres líneas y disfrutamos de la facilidad de seguir la tendencia con una fórmula especial que lo reduce a una sola línea. Le deseamos abundantes ganancias desde ya.

