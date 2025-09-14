Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro

 THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System

Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica.
Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend, rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.

 Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?

 In un solo indicatore integra più metodologie (MACD, RSI, Trend Candles, Top Dog, WaveTrend, MA Crossover, ecc.)
 Visualizza 3 Thunder Meters che mostrano immediatamente la direzione dei trend principali.
 Evidenzia le zone di Pressure Wave (pressione positiva/negativa) con segnali dedicati.
 Include un Thunder Wave Cross per individuare inversioni e conferme di momentum.
 Dispone di 2 Trend Bars personalizzabili, configurabili con crossover o direzione delle medie mobili.
 Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe.

 Indicatori inclusi nel sistema

  •  Thunder Meter 1 – configurabile (MACD, RSI, Trend Candles, ecc.)

  •  Thunder Meter 2 – configurabile

  •  Thunder Meter 3 – configurabile

  •  Thunder Pressure + e – : segnali di forte pressione bullish/bearish

  •  Thunder Wave Cross : incroci delle onde di mercato

  •  Trend Bar 1 & 2 : barre di tendenza basate su crossover o direzione delle MA

 A chi è utile?

  • Scalper che necessitano di segnali veloci e confermati da più indicatori

  • Swing trader che vogliono una visione sintetica del trend e della forza del mercato

  • Trader discrezionali che cercano un all-in-one tool per ridurre il numero di indicatori sul grafico

 Vantaggi principali

  • Riduci il rumore e semplifica l’analisi con un solo indicatore multi-funzione

  • Identifica setup ad alta probabilità grazie all’allineamento dei Thunder Meters

  • Personalizza i Trend Bars in base alla tua strategia

  • Ottimizzato per prestazioni e leggibilità in qualsiasi condizione di mercato


