WaveForce Oscillator
- Göstergeler
- Giuseppe Papa
- Sürüm: 1.0
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.
Caratteristiche principali:
-
Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente
-
Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni
-
Oscillatore fluido e privo di rumore, basato su logica matematica robusta
-
Visualizzazione chiara e intuitiva in finestra separata
-
Nessuna dipendenza da indicatori esterni
Ideale per:
-
Confermare l’inizio o la fine di una tendenza
-
Identificare zone di forza e debolezza del trend
-
Supportare strategie trend-following o contrarian
-
Scalping, intraday o swing trading
Parametri configurabili:
-
Length: periodo di calcolo dell’envelope (default: 50)
-
Signal Length: smussamento della linea segnale (default: 9)
Come leggere il WaveForce:
-
La linea verde (Bull) > linea rossa (Bear) → prevale la forza rialzista
-
La linea rossa (Bear) > linea verde (Bull) → prevale la pressione ribassista
-
La linea arancione (Signal) segue il picco massimo tra Bull e Bear → utile per filtrare i falsi segnali
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti finanziari.
Pronto per l'uso in MetaTrader 5. Interfaccia chiara, codice ottimizzato per prestazioni fluide.
