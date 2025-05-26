Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro

Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:

 Caratteristiche principali:

 Heikin Ashi RSI Normalizzato

  • Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50

  • Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum

 Stocastico Modificato

  • %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50

  • Opzionalmente attivabile, con personalizzazione di colori e periodi

 RSI Standard

  • Mostrato come linea e/o istogramma centrato su 0 (equivalente al livello 50 standard)

  • Utile per confrontare la forza relativa classica con la versione Heikin Ashi

 Segnali di Trading Visivi

  • Frecce di BUY e SELL disegnate quando l’oscillatore rompe livelli chiave di ipercomprato/iper-venduto

  • Logica intelligente:

    • Segnale BUY se l’HA RSI apre sotto -20 e chiude sopra -20

    • Segnale SELL se apre sopra +20 e chiude sotto +20

  • Supporto notifiche, alert sonori e push direttamente su smartphone

 Parametri Personalizzabili:

  • Periodi RSI, Heikin Ashi e Stocastico

  • Colori per tutti gli elementi grafici

  • Livelli di overbought/oversold (normali ed estremi)

  • Attivazione opzionale per RSI linea/istogramma e stocastico

  • Dimensione delle frecce e gestione notifiche

 Perché usarlo:

Combina trend, momentum e condizioni di eccesso in un solo indicatore. La visualizzazione su scala simmetrica -50/+50 rende immediata la lettura delle condizioni di mercato.

Ideale per trader discrezionali, intraday e swing, che desiderano un indicatore tutto-in-uno con segnali filtrati, puliti e affidabili.

 Compatibilità:

  • MetaTrader 5 (MT5)

  • Finestra separata (non sovrappone il grafico principale)

  • Funziona su qualsiasi timeframe e strumento


