Pivot High Low TrendLine Pro
- Göstergeler
- Giuseppe Papa
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.
Caratteristiche principali:
Trendline Automatiche:
- Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato.
Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Broken).
Visibili anche su timeframe inferiori (M1, M5, M15...).
Pivot High/Low:
Calcolati in base a una distanza ("Shoulder") configurabile tra i punti.
Visualizzati con punti blu (High) e rosse (Low) sul grafico.
Segnali al Tocco della Trendline:
Il prezzo tocca una trendline → viene generato un segnale visivo e un alert.
Due segnali: TouchUP (tocco su trendline ribassista), TouchDOWN (tocco su trendline rialzista).
Possibilità di ricevere notifiche Push e alert interni.
Completamente Personalizzabile:
Colori per ogni tipo di trendline e segnale.
Sensibilità del tocco (in pips) configurabile.
Opzione per attivare/disattivare singole funzionalità (pivot, segnali, alert...).
Parametri di Input:
Timeframe e logica:
Timeframe_Trendline : Timeframe su cui calcolare trendline.
Shoulder : Numero minimo di barre ai lati per definire un pivot.
MaxBarsToProcess : Numero massimo di barre da analizzare.
Trendline:
Colori personalizzati per UpTrend, DownTrend e BrokenTrend.
Segnali:
Attivazione/Disattivazione segnali di tocco.
Colori personalizzati per i segnali TouchUP e TouchDOWN .
Alert:
Attivazione degli alert sonori e notifiche push.
Vantaggi operativi:
Ottimo per il trading multi-timeframe e per chi segue la price action strutturale.
Fornisce punti di reazione affidabili con segnali visivi chiari.
Può essere usato come filtro per EA o strategie manuali.