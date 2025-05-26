Pivot High Low TrendLine Pro

Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.

 Caratteristiche principali:

  •  Trendline Automatiche:

    • Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato.

    • Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Broken).

    • Visibili anche su timeframe inferiori (M1, M5, M15...).

  •  Pivot High/Low:

    • Calcolati in base a una distanza ("Shoulder") configurabile tra i punti.

    • Visualizzati con punti blu (High) e rosse (Low) sul grafico.

  •  Segnali al Tocco della Trendline:

    • Il prezzo tocca una trendline → viene generato un segnale visivo e un alert.

    • Due segnali: TouchUP (tocco su trendline ribassista), TouchDOWN (tocco su trendline rialzista).

    • Possibilità di ricevere notifiche Push e alert interni.

  •  Completamente Personalizzabile:

    • Colori per ogni tipo di trendline e segnale.

    • Sensibilità del tocco (in pips) configurabile.

    • Opzione per attivare/disattivare singole funzionalità (pivot, segnali, alert...).

 Parametri di Input:

Timeframe e logica:

  • Timeframe_Trendline : Timeframe su cui calcolare trendline.

  • Shoulder : Numero minimo di barre ai lati per definire un pivot.

  • MaxBarsToProcess : Numero massimo di barre da analizzare.

Trendline:

  • Colori personalizzati per UpTrend, DownTrend e BrokenTrend.

Segnali:

  • Attivazione/Disattivazione segnali di tocco.

  • Colori personalizzati per i segnali TouchUP e TouchDOWN .

Alert:

  • Attivazione degli alert sonori e notifiche push.

 Vantaggi operativi:

  • Ottimo per il trading multi-timeframe e per chi segue la price action strutturale.

  • Fornisce punti di reazione affidabili con segnali visivi chiari.

  • Può essere usato come filtro per EA o strategie manuali.


