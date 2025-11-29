Predator Daily Levels


PREDATOR DAILY LEVELS YAZILIMI:

Predator Daily Levels, MT5 grafiklerinde günlük High, Low ve Open (HLO) çizgilerini otomatik çizer, manuel seviye işaretlemeyi verimli ticaret için değiştirir. Birden fazla gün geriye "Monday High" gibi açıklayıcı etiketler, renk kodlu çizgiler (kızıl kırmızı yüksekler, orman yeşili düşükler, açık mercan açılışlar) ve özelleştirilebilir genişlik, stil ve yazı boyutu gösterir. Yeni barlar ve grafik değişikliklerinde otomatik güncellenir, tüm semboller ve zaman dilimlerinde gerçek zamanlı hassasiyet sağlar.

Ana Özellikler
Otomatik HLO Çizgileri: Önceki Gün Yüksek (PDH), Düşük (PDL) ve Açılış seviyelerini 2 gün ileriye uzatarak destek/direnç ve kırılım bölgelerini belirlemede ideal.

Tam Özelleştirme: Renkler, çizgi stilleri (düz/çizgili), genişlik 3px'e kadar, etiket görünürlüğü, yazı boyutu (varsayılan 20pt) ve geriye günler (20'ye kadar) her kurulum için ayarlanabilir.

Ömür Boyu Destek: Alıcılar için kod özelleştirmeleri mevcut, tüm piyasalarda yeniden boyama olmayan performans.

Day trader'lar, swing trader'lar ve scalper'lar için lag veya yeniden çizim olmadan temiz anlık günlük referans seviyeleri. Doğrudan mesaj atın veya mizzlah17@gmail.com ile satın alma sonrası değişiklikler için iletişime geçin


