Predator Daily Levels
- ユーティリティ
- Evans Asuma Metobo
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Japanese (日本語)
PREDATOR DAILY LEVELS ソフトウェア：
Predator Daily Levels は、MT5チャート上で日足High、Low、Open（HLO）ラインを自動描画し、手動レベルマークを置き換えて効率的な取引を実現します。複数日前の記述的ラベル（例：「Monday High」）、色分けライン（クリムゾン高値、フォレストグリーン安値、ライトコーラル始値）、カスタマイズ可能な幅、スタイル、フォントサイズを表示します。新バーやチャート変更時に自動更新され、全シンボル・時間足でリアルタイム精度を確保。
主な特徴
自動HLOライン：前日高値（PDH）、安値（PDL）、始値を2日先まで延長描画し、サポート/レジスタンスやブレイクアウトゾーン識別に最適。
完全カスタマイズ：色、ラインスタイル（実線/破線）、幅最大3px、ラベル表示、フォントサイズ（デフォルト20pt）、遡及日数（最大20日）を任意設定。
生涯サポート：購入者向けコードカスタム修正可能、全市場で非再描画性能。
デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパー向けに、ラグや再描画なしのクリーン即時日足参照レベルを提供。直接メッセージまたは mizzlah17@gmail.com で購入後修正を。