SOFTWARE PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels automatiza el dibujo de líneas diarias High, Low y Open (HLO) en gráficos MT5, reemplazando la marcación manual de niveles para trading eficiente. Muestra múltiples días atrás con etiquetas descriptivas como "Monday High", líneas codificadas por color (carmesí altos, verde bosque bajos, coral claro opens) y ancho, estilo y tamaños de fuente personalizables. Las actualizaciones ocurren automáticamente en nuevas barras y cambios de gráfico para precisión en tiempo real en todos los símbolos y marcos temporales.

Características clave
Líneas HLO automáticas: Dibuja Previous Day High (PDH), Low (PDL) y Open extendiéndose 2 días adelante, ideal para identificar soportes/resistencias y zonas de ruptura.

Personalización completa: Ajusta colores, estilos de línea (sólida/rayada), ancho hasta 3px, visibilidad de etiquetas, tamaño de fuente (20pt por defecto) y días atrás (hasta 20) para cualquier setup.

Soporte de por vida: Modificaciones de código personalizadas disponibles para compradores, más rendimiento sin repintado en todos los mercados.

Perfecto para day traders, swing traders y scalpers que buscan niveles de referencia diarios limpios e instantáneos sin lag ni repintados. Mándame un mensaje directo o contacta mizzlah17@gmail.com para modificaciones post-compra.


Otros productos de este autor
Predator Trade Manager PRO
Evans Asuma Metobo
Asesores Expertos
El Predator Order Manager no es solo otra herramienta; es una potencia de funcional idad, con uno de los conjuntos de características más altos jamás integrados en una única solución de gestión de órdenes. Con capacidades que incluyen: Órdenes de Compra y Venta : Ejecut a órdenes de mercado sin esfuerzo con un solo clic . Órdenes Límite : Establece tus órdenes de Compra Límite y Venta Límite para capitalizar los movimientos del mercado en tus puntos de precio preferidos. Órdenes Stop : Util iza
Predator Expansion Contraction Candles
Evans Asuma Metobo
Indicadores
¡Revoluciona tu trading! Desbloquea los secretos de la dinámica del mercado con el indicador Predator Expansion Contraction Candles. Imagina tener el poder de descifrar el lenguaje secreto de los mercados, para anticipar los flujos y reflujos de los movimientos de precios con una precisión asombrosa. Bienvenido al indicador Predator Expansion Contraction Candles, una herramienta innovadora que eleva tu trading a nuevas alturas al proporcionar una visión sin precedentes de las fases de expansión
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indicadores
Descubre los verdaderos patrones ocultos del mercado con el Sistema de Trading PREDATOR AURORA —el jefe final de los indicadores de trading híbridos. ¡Ve lo que otros no ven! El Sistema de Trading PREDATOR AURORA es una potencia diseñada para aquellos que se niegan a acobardarse en las sombras de la mediocridad. No es solo otro indicador; es el código de trampa; es tu ventaja injusta, un sofisticado sistema de caza híbrido que rastrea los movimientos del mercado con precisión letal en una jun
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indicadores
Zonas de Volumen de Oferta/Demanda — Niveles Institucionales de Soporte y Resistencia con Presión de Compradores/Vendedores Supply Demand Volume es una herramienta de precisión diseñada para detectar automáticamente zonas clave de oferta y demanda, basándose en la estructura del precio, el análisis de volumen y la volatilidad en tiempo real. Creada para traders que se apoyan en niveles precisos de soporte/resistencia, flujo de órdenes institucionales, esquemas Wyckoff o conceptos de Smart Money,
Predator Structure Oscillator
Evans Asuma Metobo
Indicadores
Lo que hace Caza los mismos niveles institucionales clave que mueven miles de millones diariamente. Tres algoritmos propietarios decodifican la verdadera estructura de mercado para exponer zonas de kill de alta probabilidad antes de que los traders minoristas sepan qué los golpeó. Elementos visuales Histograma verde : Presión de compra institucional detectada Histograma rojo : Distribución smart money en progreso Línea de señal : Verde = volumen alcista, Rojo = vendedores comprometidos Parámetro
Daily Levels Plotter
Evans Asuma Metobo
Indicadores
