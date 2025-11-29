Spanish (Español)

SOFTWARE PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels automatiza el dibujo de líneas diarias High, Low y Open (HLO) en gráficos MT5, reemplazando la marcación manual de niveles para trading eficiente. Muestra múltiples días atrás con etiquetas descriptivas como "Monday High", líneas codificadas por color (carmesí altos, verde bosque bajos, coral claro opens) y ancho, estilo y tamaños de fuente personalizables. Las actualizaciones ocurren automáticamente en nuevas barras y cambios de gráfico para precisión en tiempo real en todos los símbolos y marcos temporales.

​

Características clave

Líneas HLO automáticas: Dibuja Previous Day High (PDH), Low (PDL) y Open extendiéndose 2 días adelante, ideal para identificar soportes/resistencias y zonas de ruptura.

Personalización completa: Ajusta colores, estilos de línea (sólida/rayada), ancho hasta 3px, visibilidad de etiquetas, tamaño de fuente (20pt por defecto) y días atrás (hasta 20) para cualquier setup.

Soporte de por vida: Modificaciones de código personalizadas disponibles para compradores, más rendimiento sin repintado en todos los mercados.

Perfecto para day traders, swing traders y scalpers que buscan niveles de referencia diarios limpios e instantáneos sin lag ni repintados. Mándame un mensaje directo o contacta mizzlah17@gmail.com para modificaciones post-compra.

​