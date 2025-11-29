French (Français)

LOGICIEL PREDATOR DAILY LEVELS :

Predator Daily Levels automatise le tracé des lignes quotidiennes High, Low et Open (HLO) sur les graphiques MT5, remplaçant le marquage manuel des niveaux pour un trading efficace. Affiche plusieurs jours en arrière avec des étiquettes descriptives comme "Monday High", lignes codées par couleur (cramoisi hauts, vert forêt bas, corail clair opens) et largeur, style et tailles de police personnalisables. Mises à jour automatiques sur nouveaux ticks et changements de graphique pour une précision en temps réel sur tous les symboles et timeframes.

Fonctionnalités clés

Lignes HLO automatiques : Trace Previous Day High (PDH), Low (PDL) et Open s'étendant sur 2 jours, idéal pour identifier supports/résistances et zones de breakout.

Personnalisation complète : Ajustez couleurs, styles de ligne (pleine/点illée), largeur jusqu'à 3px, visibilité des étiquettes, taille de police (20pt par défaut) et jours en arrière (jusqu'à 20) pour tout setup.

Support à vie : Modifications de code personnalisées pour les acheteurs, plus performance sans repainting sur tous les marchés.

Parfait pour day traders, swing traders et scalpers cherchant des niveaux de référence quotidiens nets et instantanés sans lag ni repaints. Messagez-moi directement ou contactez mizzlah17@gmail.com pour modifications post-achat.

