LOGICIEL PREDATOR DAILY LEVELS :

Predator Daily Levels automatise le tracé des lignes quotidiennes High, Low et Open (HLO) sur les graphiques MT5, remplaçant le marquage manuel des niveaux pour un trading efficace. Affiche plusieurs jours en arrière avec des étiquettes descriptives comme "Monday High", lignes codées par couleur (cramoisi hauts, vert forêt bas, corail clair opens) et largeur, style et tailles de police personnalisables. Mises à jour automatiques sur nouveaux ticks et changements de graphique pour une précision en temps réel sur tous les symboles et timeframes.

Fonctionnalités clés
Lignes HLO automatiques : Trace Previous Day High (PDH), Low (PDL) et Open s'étendant sur 2 jours, idéal pour identifier supports/résistances et zones de breakout.

Personnalisation complète : Ajustez couleurs, styles de ligne (pleine/点illée), largeur jusqu'à 3px, visibilité des étiquettes, taille de police (20pt par défaut) et jours en arrière (jusqu'à 20) pour tout setup.

Support à vie : Modifications de code personnalisées pour les acheteurs, plus performance sans repainting sur tous les marchés.

Parfait pour day traders, swing traders et scalpers cherchant des niveaux de référence quotidiens nets et instantanés sans lag ni repaints. Messagez-moi directement ou contactez mizzlah17@gmail.com pour modifications post-achat.


Plus de l'auteur
Predator Trade Manager PRO
Evans Asuma Metobo
Experts
Le Predator Order Manager n'est pas qu'un simple outil ; c'est une centrale de fonctionnalité, affichant l'un des ensembles de fonctionnalités les plus élevés jamais intégrés dans une solution unique de gestion des ordres. Avec des capacités qui incluent : Ordres d'Achat et de Vente : Exécutez facilement des ordres de marché d'un simple clic. Ordres Limites : Définissez vos ordres d'Achat Limite et de Vente Limite pour tirer parti des mouvements du marché à vos points de prix préférés. Ordres St
Predator Expansion Contraction Candles
Evans Asuma Metobo
Indicateurs
Révolutionnez votre trading, débloquez les secrets de la dynamique du marché avec l'indicateur Predator Expansion Contraction Candles : Imaginez avoir le pouvoir de décoder le langage secret des marchés, pour anticiper les flux et reflux des mouvements de prix avec une précision incroyable. Bienvenue à l'indicateur Predator Expansion Contraction Candles, un outil révolutionnaire qui élève votre trading à de nouvelles hauteurs en fournissant des aperçus sans précédent des phases d'expansion et d
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indicateurs
Découvrez les véritables motifs cachés du marché avec le système de trading PREDATOR AURORA — le boss final des indicateurs de trading hybrides. Voyez ce que les autres ne voient pas ! Le système de trading PREDATOR AURORA est une puissance conçue pour ceux qui refusent de se cacher dans l'ombre de la médiocrité. Ce n'est pas juste un autre indicateur ; c'est le code de triche ; c'est votre avantage déloyal, un système de chasse hybride sophistiqué qui suit les mouvements du marché avec une
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indicateurs
Zones de Volume Offre/Demande — Niveaux institutionnels avec pression acheteurs/vendeurs Supply Demand Volume est un outil de précision conçu pour détecter automatiquement les zones clés d’offre et de demande en fonction de la structure des prix, de l’analyse du volume et de la volatilité en temps réel. Idéal pour les traders utilisant les niveaux de support/résistance, les concepts de flux d’ordre institutionnels, Wyckoff ou Smart Money. Fonctionnalités clés : Détection automatique des zones
Predator Structure Oscillator
Evans Asuma Metobo
Indicateurs
Ce qu'il fait Traque les mêmes niveaux institutionnels clés qui bougent des milliards quotidiennement. Trois algorithmes propriétaires décodent la vraie structure de marché pour exposer les zones de kill à haute probabilité avant que les traders particuliers ne sachent ce qui les a frappés. Éléments visuels Histogramme vert : Pression d'achat institutionnelle détectée Histogramme rouge : Distribution smart money en cours Ligne de signal : Vert = volume haussier, Rouge = vendeurs engagés Paramètr
