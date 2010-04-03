Predator Structure Oscillator
- Evans Asuma Metobo
Ne yapar Günlük milyarlarca para hareket ettiren aynı kurumsal kilit seviyeleri avlar. Üç tescilli algoritma gerçek piyasa yapısını çözerek perakende yatırımcılar neyin onları vurduğunu bile anlamadan yüksek olasılıklı öldürme bölgelerini ifşa eder.
Görsel öğeler
- Yeşil histogram: Kurumsal alım baskısı tespit edildi
- Kırmızı histogram: Akıllı para dağıtımı devam ediyor
- Sinyal çizgisi: Yeşil = yükseliş hacmi, Kırmızı = satıcılar devrede
Temel parametreler
- Geriye bakış periyodu: 14 (kurumsal hafıza aralığı)
- Kırılım eşiği: 0.6 (saç tetik hassasiyeti)
- Hacim ağırlıklandırması: Karanlık havuz tespiti
Sinyal yorumlama
- 0.6 üzeri veya -0.6 altı: Kurumsal kırılım
- 0.8 üzeri veya -0.8 altı: Güçlü momentum bölgeleri
- Sinyal çizgisi renk değişimi: Güç yapısı tersine dönüş tespit edildi
- Histogram + sinyal yakınsaması: YÜKSEK OLASILIK TREND ONAYLAMASI
