Predator Daily Levels


Portuguese (Português)

SOFTWARE PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels automatiza o desenho de linhas diárias High, Low e Open (HLO) em gráficos MT5, substituindo a marcação manual de níveis para trading eficiente. Exibe múltiplos dias atrás com rótulos descritivos como "Monday High", linhas codificadas por cor (carmesim altos, verde floresta baixos, coral claro opens) e largura, estilo e tamanhos de fonte personalizáveis. Atualizações ocorrem automaticamente em novas barras e mudanças de gráfico para precisão em tempo real em todos os símbolos e timeframes.

Recursos principais
Linhas HLO automáticas: Desenha Previous Day High (PDH), Low (PDL) e Open estendendo-se 2 dias à frente, ideal para identificar suporte/resistência e zonas de rompimento.

Personalização total: Ajuste cores, estilos de linha (sólida/tracejada), largura até 3px, visibilidade de rótulos, tamanho da fonte (20pt padrão) e dias atrás (até 20) para qualquer setup.

Suporte vitalício: Modificações de código personalizadas disponíveis para compradores, mais desempenho sem repintura em todos os mercados.

Perfeito para day traders, swing traders e scalpers buscando níveis de referência diários limpos e instantâneos sem lag ou repintura. Envie mensagem direta ou contate mizzlah17@gmail.com para modificações pós-compra.


