Quick Fortune – Entièrement automatisé et axé sur une gestion des risques optimale





Quick Fortune est un Expert Advisor entièrement automatisé qui suit rigoureusement les tendances du marché.





L'accent est mis sur la stabilité des mouvements. Pour des performances optimales, laissez l'EA fonctionner librement sur le long terme.





La stratégie repose sur des configurations claires et logiques, et fonctionne parfaitement pendant les périodes d'actualités économiques.





Il vous suffit de le lancer une seule fois : détendez-vous, Quick Fortune se charge de générer des profits pour vous.





Gestion des risques intégrée





Chaque transaction est sécurisée par un stop loss fixe et un take profit défini. Le risque est toujours maîtrisé, quelles que soient les conditions du marché.





Parallèlement, un mécanisme dynamique gère les positions gagnantes afin de profiter pleinement des mouvements importants, sans clôturer prématurément.





Quick Fortune n'est pas conçu pour le day trading frénétique ni pour maximiser le volume de transactions.





Son atout principal est l'efficacité : des transactions moins nombreuses, mais bien positionnées et parfaitement adaptées au marché. Ce système est donc particulièrement attractif pour les traders qui ne souhaitent pas passer leurs journées devant leur écran.





Pourquoi Quick Fortune est rentable – En bref





Dans sa version actuelle, ce robot de trading (EA) est performant sur les paires de devises majeures et mineures, mais pas sur l'or. Quick Fortune est compatible avec tous les courtiers. Les comptes de sociétés de trading pour compte propre sont acceptés. L'unité de temps est H4 et vous pouvez commencer avec seulement 100 $.





Pourquoi Quick Fortune est rentable en pratique





• Performances réalistes et fiables : De nombreux systèmes excellent lors des tests rétrospectifs, mais échouent en conditions réelles. Quick Fortune est conçu pour performer sur les marchés réels, avec leur volatilité réelle.





• Maintenance réduite : Grâce à sa logique basée sur les tendances et à son plan de trading clair, Quick Fortune est idéal pour les traders qui ne souhaitent pas intervenir manuellement au quotidien.





• Pas de promesses illusoires : Le marché a démontré que l'IA n'est pas encore suffisamment mature pour le trading sérieux. Quick Fortune s'appuie sur une logique rigoureuse, et non sur l'espoir.