Multi Pivot Pro

📈 Multi Pivot Indikatör PRO

Klasik Fibonacci Camarilla Woodie DM

🎯 Multi Pivot Indikatör Nedir?

Multi Pivot Indikatör, MetaTrader 4 grafiklerinizde 5 farklı pivot hesaplama yöntemini gösteren profesyonel bir ticaret aracıdır. Pivot noktaları, yatırımcıların potansiyel dönüş bölgelerini belirlemelerine ve daha iyi ticaret kararları vermelerine yardımcı olan kritik destek ve direnç seviyeleridir.

✨ Ana Özellikler

🎨 5 Pivot Tipi Klasik, Fibonacci, Camarilla, Woodie ve DM pivot hesaplamaları - hepsi tek bir indikatörde! 🎯 Akıllı Renk Kodlaması Direnç seviyeleri (R1-R3) kırmızı, Destek seviyeleri (S1-S3) yeşil, Pivot çizgisi kalın gri 📊 Net Etiketler Her seviye, çizginin üstünde adını ve tam fiyat değerini gösterir - kolay okuma ⚙️ Tamamen Özelleştirilebilir İstediğiniz seviyeyi göster/gizle, çizgi kalınlığını ayarla, stili değiştir - size özel! 🔄 Otomatik Günlük Güncelleme Her gün önceki günün verilerine göre yeni pivot seviyelerini otomatik hesaplar 💡 Kullanımı Kolay Pivot tipleri arasında geçiş yapmak için basit açılır menü - karmaşık ayar gerektirmez

📋 Neler Alacaksınız

Eksiksiz MT4 indikatör kaynak kodu (.mq4 dosyası)

Kullanıma hazır derlenmiş indikatör (.ex4 dosyası)

Kurulum kılavuzu (İngilizce ve Türkçe)

Tüm özelliklerin açıklandığı kullanım kılavuzu

Ömür boyu güncelleme ve iyileştirmeler

Teknik sorular için e-posta desteği

🎓 Kimlere Uygun:

Önemli destek/direnç seviyeleri arayan gün içi yatırımcılar

Giriş ve çıkış planlayan salınım yatırımcıları

Hızlı referans noktalarına ihtiyaç duyan scalper'lar

Pivot stratejileri kullanan profesyonel yatırımcılar

Teknik analiz öğrenen başlangıç seviyesi yatırımcılar

💻 Teknik Özellikler

Platform: MetaTrader 4 (MT4)

Tür: Grafik İndikatörü

Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri (pivot günlük hesaplanır)

Varlıklar: Forex, Hisse, Emtia, Endeks, Kripto'da çalışır

Kaynak Kullanımı: Hafif ve verimli

Dil: Temiz, iyi yorumlanmış MQL4 kodu