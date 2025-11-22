Multi Pivot Pro
- Göstergeler
- Ata Dandul
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
PIVOT
Professional Trading Tool for MetaTrader 4
📈 Multi Pivot Indicator PRO
🎯 What is Multi Pivot Indicator?
Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance levels that help traders identify potential reversal zones and make better trading decisions.
✨ Key Features
📋 What You Get
- Complete MT4 indicator source code (.mq4 file)
- Compiled indicator ready to use (.ex4 file)
- Installation guide (English & Turkish)
- User manual with all features explained
- Lifetime updates and improvements
- Email support for technical questions
🎓 Perfect For:
- Day traders looking for key support/resistance levels
- Swing traders planning entries and exits
- Scalpers needing quick reference points
- Professional traders using pivot strategies
- Beginners learning technical analysis
💻 Technical Specifications
- Platform: MetaTrader 4 (MT4)
- Type: Chart Indicator
- Timeframe: All timeframes (pivot calculated daily)
- Assets: Works on Forex, Stocks, Commodities, Indices, Crypto
- Resource Usage: Lightweight and efficient
- Language: Clean, well-commented MQL4 code
📸 See It In Action
Clear visual representation of all pivot levels on your chart with color-coded lines and price labels
📈 Multi Pivot Indikatör PRO
🎯 Multi Pivot Indikatör Nedir?
Multi Pivot Indikatör, MetaTrader 4 grafiklerinizde 5 farklı pivot hesaplama yöntemini gösteren profesyonel bir ticaret aracıdır. Pivot noktaları, yatırımcıların potansiyel dönüş bölgelerini belirlemelerine ve daha iyi ticaret kararları vermelerine yardımcı olan kritik destek ve direnç seviyeleridir.
✨ Ana Özellikler
📋 Neler Alacaksınız
- Eksiksiz MT4 indikatör kaynak kodu (.mq4 dosyası)
- Kullanıma hazır derlenmiş indikatör (.ex4 dosyası)
- Kurulum kılavuzu (İngilizce ve Türkçe)
- Tüm özelliklerin açıklandığı kullanım kılavuzu
- Ömür boyu güncelleme ve iyileştirmeler
- Teknik sorular için e-posta desteği
🎓 Kimlere Uygun:
- Önemli destek/direnç seviyeleri arayan gün içi yatırımcılar
- Giriş ve çıkış planlayan salınım yatırımcıları
- Hızlı referans noktalarına ihtiyaç duyan scalper'lar
- Pivot stratejileri kullanan profesyonel yatırımcılar
- Teknik analiz öğrenen başlangıç seviyesi yatırımcılar
💻 Teknik Özellikler
- Platform: MetaTrader 4 (MT4)
- Tür: Grafik İndikatörü
- Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri (pivot günlük hesaplanır)
- Varlıklar: Forex, Hisse, Emtia, Endeks, Kripto'da çalışır
- Kaynak Kullanımı: Hafif ve verimli
- Dil: Temiz, iyi yorumlanmış MQL4 kodu
📸 Çalışırken Görün
Grafiğinizde renk kodlu çizgiler ve fiyat etiketleri ile tüm pivot seviyelerinin net görsel temsili