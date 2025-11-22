Multi Indicator Scanner Professional Edition MT5

═══════════════════════════════════════════════════════════════
    MULTI INDICATOR SCANNER - ÇOKLU GÖSTERGE TARAYICI
═══════════════════════════════════════════════════════════════

📊 ÜRÜN AÇIKLAMASI

Multi Indicator Scanner, piyasadaki en kapsamlı teknik analiz tarayıcısıdır. 
10 farklı göstergeyi aynı anda analiz ederek size net AL-SAT-NÖTR sinyalleri 
sunar. Artık onlarca göstergeyi tek tek kontrol etmenize gerek yok!

═══════════════════════════════════════════════════════════════

✨ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

✓ 10 Farklı Gösterge Analizi
  • RSI (Göreceli Güç Endeksi)
  • Stochastic %K
  • CCI (Emtia Kanal Endeksi)
  • ADX (Ortalama Yönlü Endeks)
  • MACD Servisi
  • Moving Average (Hareketli Ortalama)
  • Williams %R
  • Momentum
  • Ultimate Oscillator
  • Stochastic RSI

✓ Gerçek Zamanlı Sinyal Güncellemesi
  Piyasa her hareket ettiğinde sinyaller otomatik güncellenir

✓ Renkli Görsel Arayüz
  • Yeşil: AL sinyali
  • Kırmızı: SAT sinyali
  • Gri: NÖTR durum

✓ Akıllı Özet Sistemi
  Tüm göstergelerin genel değerlendirmesini tek bakışta görün

✓ Tam Özelleştirilebilir
  Her göstergenin parametrelerini ihtiyacınıza göre ayarlayın

✓ Profesyonel Tasarım
  Temiz, modern ve kullanıcı dostu panel arayüzü

═══════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 KİMLER İÇİN UYGUN?

• Yeni başlayanlar - Karmaşık analizleri basitleştirir
• Deneyimli traderlar - Hızlı karar almayı kolaylaştırır
• Scalperlar - Anlık sinyal takibi için ideal
• Swing traderlar - Trend yönünü net gösterir
• Gösterge severler - Tüm göstergeleri tek panel

═══════════════════════════════════════════════════════════════

💡 NASIL ÇALIŞIR?

1. Göstergeyi grafiğinize ekleyin
2. Her gösterge gerçek zamanlı olarak analiz edilir
3. AL, SAT veya NÖTR sinyalleri gösterilir
4. Genel özet, çoğunluk kararını gösterir
5. Siz de bu bilgilerle trading kararınızı verin!

Örnek: 10 göstergeden 7'si AL sinyali veriyorsa
Özet: "AL (7/10)" şeklinde gösterilir

═══════════════════════════════════════════════════════════════

⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER

• Platform: MetaTrader 4
• Tür: Teknik Gösterge
• Chart: Tüm zaman dilimlerinde çalışır
• Sembol: Forex, Kripto, Hisse, Emtia
• CPU Kullanımı: Düşük
• Optimizasyon: Yüksek performans

═══════════════════════════════════════════════════════════════

🔧 PARAMETRELENDİRME

Her gösterge için ayrı ayrı:
- Periyot ayarları
- Seviye değerleri
- Aşırı alım/satım bölgeleri

Panel ayarları:
- Konum (X, Y koordinatları)
- Renk şeması
- Font boyutu ve tipi
- Sütun genişlikleri

═══════════════════════════════════════════════════════════════

📈 AVANTAJLAR

✔ Zaman Tasarrufu
  10 göstergeyi tek bakışta analiz edin

✔ Daha İyi Kararlar
  Birden fazla göstergenin onayıyla işlem yapın

✔ Kolay Kullanım
  Kurulum 1 dakika, kullanımı çok basit

✔ Profesyonel Görünüm
  Müşterilerinize göstermekten gurur duyun

✔ Sürekli Güncelleme
  Her tick'te otomatik yenilenir

═══════════════════════════════════════════════════════════════

🎁 BONUS ÖZELLİKLER

• Tüm ayarlar hafızada kalır
• Panel konumunu istediğiniz yere taşıyın
• Birden fazla grafikte kullanabilirsiniz
• Tüm broker ve hesap tipleriyle uyumlu
• Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

═══════════════════════════════════════════════════════════════

📞 DESTEK

Kurulum ve kullanım desteği sağlanır.
Sorularınız için mesaj gönderebilirsiniz.

═══════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ UYARI

Lütfen dikkat: Bu gösterge geçmiş verilere dayanır ve gelecek 
hareketleri garanti etmez. Trading riski içerir. Kendi risk 
yönetiminizi kullanın ve kendi araştırmanızı yapın.

═══════════════════════════════════════════════════════════════

© Multi Indicator Scanner - Profesyonel Trading Araçları

