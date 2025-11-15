Parabolic MA
Parabolic MA Pro - Système de Trading Avancé
Détectez les retournements de tendance avec précision grâce à notre système unique combinant SAR Parabolique et Moyenne Mobile !
CARACTÉRISTIQUES RÉELLES
SYSTÈME HYBRIDE INNOVANT
-
SAR Parabolique calculé sur la Moyenne Mobile (au lieu du prix direct)
-
Filtrage des faux signaux grâce à la double validation
-
Algorithme exclusif de retournement de tendance
ALERTES PRÉCISES
-
Notifications sonores aux points de retournement
-
Détection automatique des changements de direction
-
Signaux en temps réel sans repainting