Ex Scalping EA
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 2.20
- Etkinleştirmeler: 5
MetaTrader 4 için Profesyonel Skalp Alım Satım Danışmanı
🔍 Temel Felsefe
Ex Scalping EA, net giriş kuralları ve sıkı sermaye koruması üzerine kurulu temiz, hızlı ve güvenli bir skalp stratejisidir.
Martingale yok. Izgara yok. Ortalama yapma yok. Sadece mantık, disiplin ve risk kontrolü.
⚙️ Temel İşlem Parametreleri
- Lot: 0.01 (varsayılan olarak sabit)
- Stop Loss: 3 pip — ani hareketlerde kayıpları en aza indirir
- Take Profit: devre dışı ( 0 ) — kar, takip stopu veya sanal SL ile kilitlenir
- Minimum bar boyutu: 30 pip — kaliteli sinyalleri filtreler
- Maksimum spread: 2 pip — aşıldığında işlem durur
🛡️ Sanal Takip Stopu (Esnek Kar Kilitleme)
- Etkinleştirildi: UseTrailingStop = false (varsayılan olarak kapalı)
- Takip mesafesi: 1 pip
- Hareket adımı: 1 pip
- Sanal SL'de kapat: etkin ( CloseOnVirtualSL = true )
Tüm stop ve kar alma seviyeleri EA tarafından dahili olarak yönetilir — aracının görmesini engeller, manipülasyon ve kayma riskini azaltır.
💼 Sermaye ve Risk Yönetimi
- Otomatik lot hesabı: UseMoneyManagement = false
- İşlem başına risk: mevcut bakiyenin %2.0 ’si (para yönetimi açıldığında aktif olur)
- Minimum lot: 0.01
- Maksimum lot: 10.0
Para yönetimi etkinleştirildiğinde, EA pozisyon büyüklüğünü bakiyenize göre dinamik olarak ayarlar ve her işlemde tutarlı risk sağlar.
🛠️ Ek Ayarlar
- Hata ayıklama mesajları: ShowDebugMessages = false — temiz bir günlük için kapalı
- Emir açıklaması: "Scalping" — kolay tanımlama için
- Magic numarası: 123 — EA’nın benzersiz tanımlayıcısı
📊 Test Önerileri
- Zaman dilimi: M1
- Para çifti: EURUSD (bu çift için optimize edilmiştir)
- Test modu: “Gerçek tiklere dayalı her tik” (%99 doğruluk)
- Veri kaynağı: Tickstory veya QuantDataManager (zorunlu!)
- Demo hesap: canlı işlem öncesi en az 1–2 hafta gerçek piyasa koşullarında test edin
🏦 Aracı Kurum Gereksinimleri
- ❌ Sent hesaplar önerilmez — tekrar teklif (requote) ve kötü işlem riski yüksektir
- ✅ İdeal aracı kurum:
— dar spread (EURUSD’de ≤ 1 pip)
— gecikmesiz anında işlem
— yüksek frekanslı işlem desteğine sahip (ECN/RAW hesaplar tercih edilir)
💰 Minimum Yatırım
- Her 0.01 lot için 100 USD’den başlar
- Risk yönetimi etkinleştirildiğinde, EA otomatik olarak bakiyenize göre lotu ayarlar — her zaman belirlediğiniz risk yüzdesi içinde işlem yaparsınız.
✅ Neden Ex Scalping EA?
- Güvenlik — riskli yöntemler yok, sadece kontrollü işlem
- Sermaye koruma — sabit stop loss, sanal takip stopu ve SL
- Hız ve doğruluk — M1’e optimize edilmiş, kısa hareketleri bile yakalar
- Basitlik — birkaç dakikada kurulum, sezgisel arayüz
- Esneklik — sabit lot veya dinamik para yönetimiyle çalışır
⚠️ Önemli! Skalp işlemi stabil bir internet bağlantısı gerektirir. Maksimum güvenilirlik için aracı kurumunuzun işlem sunucularına yakın bir VPS kullanmanız önerilir.