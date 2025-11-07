Ex Scalping EA
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 2.20
- Activations: 5
Expert Conseiller de Scalping Professionnel pour MetaTrader 4
🔍 Philosophie Fondamentale
Ex Scalping EA est une stratégie de scalping propre, rapide et sécurisée, basée sur des règles d’entrée précises et une protection stricte du capital.
Pas de martingale. Pas de grilles. Pas de moyennage. Seulement logique, discipline et gestion des risques.
⚙️ Paramètres Clés de Trading
- Lot : 0.01 (fixe par défaut)
- Stop Loss : 3 pips — minimise les pertes lors de mouvements brusques
- Take Profit : désactivé ( 0 ) — les profits sont verrouillés via le trailing stop ou un SL virtuel
- Taille minimale du chandelier : 30 pips — filtre les signaux de qualité
- Spread maximal : 2 pips — le trading s’interrompt si dépassé
🛡️ Trailing Stop Virtuel (Verrouillage Flexible des Profits)
- Activé : UseTrailingStop = false (désactivé par défaut)
- Distance du trailing : 1 pip
- Pas de déplacement : 1 pip
- Clôture sur SL virtuel : activé ( CloseOnVirtualSL = true )
Tous les stops et take profits sont gérés en interne par l’EA — invisibles pour le courtier, réduisant les risques de manipulation et de glissement.
💼 Gestion du Capital et des Risques
- Calcul automatique du lot : UseMoneyManagement = false
- Risque par trade : 2.0 % du solde actuel (activé avec la gestion monétaire)
- Lot minimum : 0.01
- Lot maximum : 10.0
Lorsque la gestion monétaire est activée, l’EA ajuste dynamiquement la taille de la position en fonction de votre solde, assurant un risque constant par trade.
🛠️ Paramètres Supplémentaires
- Messages de débogage : ShowDebugMessages = false — désactivés pour un journal propre
- Commentaire des ordres : "Scalping" — pour une identification facile
- Numéro magique : 123 — identifiant unique de l’EA
📊 Recommandations de Test
- Timeframe : M1
- Paire : EURUSD (optimisée pour cette paire)
- Mode de test : « Chaque tick basé sur des ticks réels » (précision à 99 %)
- Source de données : Tickstory ou QuantDataManager (obligatoire !)
- Compte démo : testez au moins 1 à 2 semaines en conditions réelles avant de passer en réel
🏦 Exigences du Courtier
- ❌ Les comptes cent ne sont pas recommandés — risque élevé de requotes et d’exécution médiocre
- ✅ Courtier idéal :
— spread serré (≤ 1 pip sur EURUSD)
— exécution instantanée sans délai
— supporte le trading haute fréquence (comptes ECN/RAW préférés)
💰 Dépôt Minimum
- À partir de 100 $ par 0.01 lot
- Avec la gestion des risques activée, l’EA ajuste automatiquement la taille en fonction de votre solde — vous tradez toujours dans votre pourcentage de risque défini.
✅ Pourquoi Choisir Ex Scalping EA ?
- Sécurité — aucune méthode risquée, uniquement du trading contrôlé
- Protection du capital — stop loss rigide, trailing stop virtuel et SL
- Vitesse et précision — optimisé pour le M1, capte même les mouvements courts
- Simplicité — configuration en quelques minutes, interface intuitive
- Flexibilité — fonctionne avec lot fixe ou gestion monétaire dynamique
⚠️ Important ! Le scalping nécessite une connexion internet stable. Pour une fiabilité maximale, utilisez un VPS proche des serveurs de trading de votre courtier.