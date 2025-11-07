Ex Scalping EA
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 2.20
- Attivazioni: 5
Esperto Consigliere Professionale per Scalping su MetaTrader 4
🔍 Filosofia di Base
Ex Scalping EA è una strategia di scalping pulita, veloce e sicura, costruita su regole di ingresso precise e una rigorosa protezione del capitale.
Niente martingala. Niente griglie. Niente medie. Solo logica, disciplina e controllo del rischio.
⚙️ Parametri Principali di Trading
- Lot: 0.01 (fisso di default)
- Stop Loss: 3 pip — minimizza le perdite in movimenti bruschi
- Take Profit: disattivato ( 0 ) — l’utile è chiuso tramite trailing stop o SL virtuale
- Dimensione minima della candela: 30 pip — filtra segnali di alta qualità
- Spread massimo: 2 pip — il trading si sospende se superato
🛡️ Trailing Stop Virtuale (Chiusura Flessibile dell’Utile)
- Attivato: UseTrailingStop = false (disattivato di default)
- Distanza trailing: 1 pip
- Passo di movimento: 1 pip
- Chiudi su SL virtuale: attivato ( CloseOnVirtualSL = true )
Tutti gli stop e take profit sono gestiti internamente dall’EA — invisibili al broker, riducendo rischi di manipolazione e slippage.
💼 Gestione del Capitale e del Rischio
- Calcolo automatico del lotto: UseMoneyManagement = false
- Rischio per operazione: 2.0% del saldo attuale (attivo con MM abilitato)
- Lotto minimo: 0.01
- Lotto massimo: 10.0
Con la gestione del capitale attivata, l’EA adatta dinamicamente la dimensione della posizione in base al tuo saldo, garantendo un rischio costante per operazione.
🛠️ Impostazioni Aggiuntive
- Messaggi di debug: ShowDebugMessages = false — disattivati per un log pulito
- Commento sugli ordini: "Scalping" — per facile identificazione
- Numero magico: 123 — identificatore univoco dell’EA
📊 Raccomandazioni per il Test
- Timeframe: M1
- Coppia: EURUSD (ottimizzata per questa coppia)
- Modalità test: “Ogni tick basato su tick reali” (precisione 99%)
- Fonte dati: Tickstory o QuantDataManager (obbligatorio!)
- Conto demo: testa per almeno 1–2 settimane in condizioni reali prima di passare al conto reale
🏦 Requisiti del Broker
- ❌ I conti cent non sono raccomandati — alto rischio di requotes e scarsa esecuzione
- ✅ Broker ideale:
— spread stretto (≤ 1 pip su EURUSD)
— esecuzione istantanea senza ritardi
— supporta trading ad alta frequenza (contì ECN/RAW preferiti)
💰 Deposito Minimo
- Da 100 $ per ogni 0.01 lotto
- Con la gestione del rischio attivata, l’EA regola automaticamente la dimensione in base al tuo saldo — operi sempre entro la percentuale di rischio definita.
✅ Perché Scegliere Ex Scalping EA?
- Sicurezza — nessun metodo rischioso, solo trading controllato
- Protezione del capitale — stop loss fisso, trailing stop virtuale e SL
- Velocità e precisione — ottimizzato per M1, cattura anche movimenti brevi
- Semplicità — configurazione in pochi minuti, interfaccia intuitiva
- Flessibilità — funziona con lotto fisso o gestione dinamica del capitale
⚠️ Importante! Lo scalping richiede una connessione internet stabile. Per massima affidabilità, usa un VPS vicino ai server del broker.