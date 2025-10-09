Japan Bull by Tradexa System

Japan Bull, ileri düzey otomatik ticaret yazılımları geliştirmede uzmanlaşmış Tradexa System tarafından geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor’dır.
Opening Range Breakout stratejisine dayanarak, sistem belirlenen seansın fiyat aralığını tespit eder, çizer ve bu seviyelerin kırılmasını kullanarak hassas bekleyen emirlerle piyasaya girer ve entegre risk yönetimi uygular.

EA, istikrar, kontrol ve Prop Firm Challenge ile tam uyumluluk sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Günlük ve toplam drawdown’ı gerçek zamanlı izleyen bir panel ve %10 kâr hedefi ilerlemesini gösteren bir ilerleme çubuğu içerir.

Ana Güçlü Noktalar
Basit ama güçlü Opening Range Breakout stratejisi
Günlük ve toplam sınırlarla gelişmiş risk yönetimi
Trade başına risk yüzdesine dayalı dinamik para yönetimi
Gerçek zamanlı veriler ve özelleştirilebilir tasarım ile bilgi paneli
Prop Firm uyumluluğu: overnight yok, kontrol edilen drawdown, sabit risk
Hemen çoklu varlık portföyü oluşturmak için 3 optimize giriş seti dahil

Ana Özellikler
🔹 Temel Strateji
Asya seansını ve aralığını (High/Low) otomatik tanımlar
Aralığın uç noktalarına Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirleri yerleştirir
Overnight’i önlemek için işlemler önceden belirlenmiş saatte otomatik kapanır

🔹 Risk Yönetimi
Piyasa yapısı ve ayarlanmış risk/getiri oranına göre otomatik Stop Loss ve Take Profit
Trailing Stop ve Break Even ayrı veya birlikte yapılandırılabilir
Günlük ve toplam hesap kaybı limiti, eşik aşımı durumunda yeni işlemler otomatik engellenir
Stop-loss stratejiye entegre edilmiştir – operasyon mantığının parçasıdır, hata değildir

🔹 Para Yönetimi
Sabit lot veya dinamik mod (trade başına risk)
1000€ ve üzeri hesaplar için uygun, küçük hesaplarda da kullanılabilir
Belirlenen risk ve Stop Loss mesafesine göre otomatik lot hesaplama

🔹 Filtreler ve operasyon yönetimi
Belirli günleri işlemden hariç tutma imkanı
Maksimum işlem açılış saati ve günlük zorunlu kapanış yapılandırılabilir
Martingale, grid veya kurtarma stratejisi yok; yalnızca disiplinli fiyat hareketi

Etkileşimli operasyon paneli
Panel gösterir:
Günlük ve toplam drawdown
İşlem durumu ve mevcut risk
%10 hedef ilerleme çubuğu (Prop challenge için ideal)
Tamamen özelleştirilebilir renkler ve metinler

Operasyon yaklaşımı ve sonuçlar
Japan Bull, tutarlılık, disiplin ve risk yönetimi arayanlar için tasarlanmıştır
Sistem, gün sonunda işlemleri kapatarak overnight’i tamamen ortadan kaldırır ve beklenmeyen riskleri en aza indirir

⚠️ Önemli Not:
Stop Loss stratejinin ayrılmaz parçasıdır, doğru yönetimin göstergesidir, hata değildir
Kârlılık en az bir aylık işlem döneminde değerlendirilmelidir, birkaç gün değil
Sistem orta vadede en iyi performansı sunmak için tasarlanmıştır

İdeal Kullanım
Prop Firm Challenge’ları
Orta ve büyük sermaye profesyonel yönetimi
Risk dağılımı için çoklu varlık portföyleri
Güçlü stratejiyi otomatikleştirmek isteyen sistematik veya takdirî traderlar

Satın alım içeriği
✅ Tam Expert Advisor (.ex5)
✅ Farklı varlıklar için optimize edilmiş 3 giriş seti
✅ Hızlı başlangıç kılavuzu ve kullanım talimatları
✅ Gelecek güncellemeler dahil
Tradexa System doğrudan teknik destek

Japan Bull, disiplinli ve sürdürülebilir ticaret yapmak isteyenler için eksiksiz, istikrarlı ve profesyonel bir sistemdir
Birkaç gün içinde gerçekçi olmayan sonuçlar aramaz, orta vadede istikrarlı performans sunar
Prop Firm ve bilinçli sermaye yönetimi için mükemmeldir


