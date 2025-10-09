Japan Bull by Tradexa System
- Experts
- Francesco Marra
- Version: 1.0
Japan Bull est un Expert Advisor professionnel développé par Tradexa System, entreprise spécialisée dans la création de logiciels de trading automatique avancés.
Basé sur la stratégie Opening Range Breakout, le système identifie la fourchette de prix de la session définie, la trace et exploite la rupture de ces niveaux pour entrer sur le marché avec des ordres en attente précis et une gestion du risque intégrée.
L’EA a été conçu pour garantir stabilité, contrôle et compatibilité totale avec les Prop Firm Challenges.
Inclut un panneau opérationnel avec suivi en temps réel du drawdown quotidien et total, ainsi qu’une barre de progression montrant l’avancement vers l’objectif de +10% de profit.
Points forts principaux
Stratégie Opening Range Breakout simple mais puissante
Gestion avancée du risque avec limites quotidiennes et totales
Money Management dynamique basé sur le risque par trade
Panneau d’information avec données en temps réel et design personnalisable
Compatibilité Prop Firm : pas de positions overnight, drawdown contrôlé, risque constant
3 sets d’inputs optimisés inclus pour créer immédiatement un portefeuille multi-actifs
Fonctionnalités principales
🔹 Stratégie de base
Identifie automatiquement la session asiatique et sa fourchette (High/Low)
Place des ordres en attente Buy Stop et Sell Stop aux extrémités de la fourchette
Les opérations se ferment automatiquement à une heure prédéfinie pour éviter l’overnight
🔹 Gestion du risque
Stop Loss et Take Profit automatiques selon structure du marché et ratio risque/rendement
Trailing Stop et Break Even configurables séparément ou en combinaison
Limite de perte quotidienne et totale, blocage automatique des nouvelles opérations au dépassement des seuils
Stop-loss intégré dans la stratégie – fait partie de la logique, pas un dysfonctionnement
🔹 Money Management
Mode lot fixe ou dynamique (risque par trade)
Adapté aux comptes à partir de 1000€, utilisable aussi sur petits comptes
Calcul automatique de la taille en fonction du risque et de la distance du Stop Loss
🔹 Filtres et gestion opérationnelle
Possibilité d’exclure certains jours du trading
Heure maximale d’ouverture et fermeture forcée configurable
Pas de martingale, grid ou stratégie de récupération – uniquement price action discipliné
Panneau opérationnel interactif
Affiche :
Drawdown quotidien et total
État des trades et risque actuel
Barre de progression vers +10% (idéal pour Prop Challenge)
Couleurs et textes entièrement personnalisables
Approche et résultats
Japan Bull conçu pour cohérence, discipline et contrôle du risque
Système ferme les trades en fin de journée, pas d’overnight, minimisation des risques imprévus
⚠️ Note importante
Stop Loss est partie intégrante de la stratégie, signe de gestion correcte, pas une erreur
Rentabilité évaluée sur minimum un mois, pas quelques jours
Système optimisé pour performance à moyen terme
Idéal pour
Prop Firm Challenge
Gestion professionnelle de capitaux moyens à grands
Portefeuilles multi-actifs pour diversification du risque
Traders systématiques ou discrétionnaires souhaitant automatiser une stratégie robuste
Contenu de l’achat
✅ Expert Advisor complet (.ex5)
✅ 3 sets d’inputs optimisés pour différents actifs
✅ Guide rapide et manuel d’utilisation
✅ Mises à jour futures incluses
✅ Support technique direct de Tradexa System
Japan Bull de Tradexa System est un système complet, stable et professionnel pour traders souhaitant trading discipliné et durable
Pas de résultats irréalistes en quelques jours, performance stable et contrôlée à moyen terme
Parfait pour Prop Firm et gestion consciente du capital