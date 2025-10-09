Japan Bull by Tradexa System

Japan Bull est un Expert Advisor professionnel développé par Tradexa System, entreprise spécialisée dans la création de logiciels de trading automatique avancés.

Basé sur la stratégie Opening Range Breakout, le système identifie la fourchette de prix de la session définie, la trace et exploite la rupture de ces niveaux pour entrer sur le marché avec des ordres en attente précis et une gestion du risque intégrée.

L’EA a été conçu pour garantir stabilité, contrôle et compatibilité totale avec les Prop Firm Challenges.

Inclut un panneau opérationnel avec suivi en temps réel du drawdown quotidien et total, ainsi qu’une barre de progression montrant l’avancement vers l’objectif de +10% de profit.

Points forts principaux

Stratégie Opening Range Breakout simple mais puissante

Gestion avancée du risque avec limites quotidiennes et totales

Money Management dynamique basé sur le risque par trade

Panneau d’information avec données en temps réel et design personnalisable

Compatibilité Prop Firm : pas de positions overnight, drawdown contrôlé, risque constant

3 sets d’inputs optimisés inclus pour créer immédiatement un portefeuille multi-actifs

Fonctionnalités principales

🔹 Stratégie de base

Identifie automatiquement la session asiatique et sa fourchette (High/Low)

Place des ordres en attente Buy Stop et Sell Stop aux extrémités de la fourchette

Les opérations se ferment automatiquement à une heure prédéfinie pour éviter l’overnight

🔹 Gestion du risque

Stop Loss et Take Profit automatiques selon structure du marché et ratio risque/rendement

Trailing Stop et Break Even configurables séparément ou en combinaison

Limite de perte quotidienne et totale, blocage automatique des nouvelles opérations au dépassement des seuils

Stop-loss intégré dans la stratégie – fait partie de la logique, pas un dysfonctionnement

🔹 Money Management

Mode lot fixe ou dynamique (risque par trade)

Adapté aux comptes à partir de 1000€, utilisable aussi sur petits comptes

Calcul automatique de la taille en fonction du risque et de la distance du Stop Loss

🔹 Filtres et gestion opérationnelle

Possibilité d’exclure certains jours du trading

Heure maximale d’ouverture et fermeture forcée configurable

Pas de martingale, grid ou stratégie de récupération – uniquement price action discipliné

Panneau opérationnel interactif

Affiche :

Drawdown quotidien et total

État des trades et risque actuel

Barre de progression vers +10% (idéal pour Prop Challenge)

Couleurs et textes entièrement personnalisables

Approche et résultats

Japan Bull conçu pour cohérence, discipline et contrôle du risque

Système ferme les trades en fin de journée, pas d’overnight, minimisation des risques imprévus

⚠️ Note importante

Stop Loss est partie intégrante de la stratégie, signe de gestion correcte, pas une erreur

Rentabilité évaluée sur minimum un mois, pas quelques jours

Système optimisé pour performance à moyen terme

Idéal pour

Prop Firm Challenge

Gestion professionnelle de capitaux moyens à grands

Portefeuilles multi-actifs pour diversification du risque

Traders systématiques ou discrétionnaires souhaitant automatiser une stratégie robuste

Contenu de l’achat

✅ Expert Advisor complet (.ex5)

✅ 3 sets d’inputs optimisés pour différents actifs

✅ Guide rapide et manuel d’utilisation

✅ Mises à jour futures incluses

✅ Support technique direct de Tradexa System

Japan Bull de Tradexa System est un système complet, stable et professionnel pour traders souhaitant trading discipliné et durable

Pas de résultats irréalistes en quelques jours, performance stable et contrôlée à moyen terme

Parfait pour Prop Firm et gestion consciente du capital