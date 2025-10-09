Japan Bull by Tradexa System

Japan Bull è un Expert Advisor professionale sviluppato da Tradexa System, azienda specializzata nella creazione di software di trading automatico avanzati.

Basato sulla strategia Opening Range Breakout, il sistema identifica il range di prezzo della sessione impostata, la disegna e sfrutta la rottura di tali livelli per entrare a mercato con ordini pendenti precisi e gestione del rischio integrata.

L’EA è stato progettato per garantire stabilità, controllo e compatibilità totale con challenge Prop Firm.

Include un pannello operativo con monitoraggio in tempo reale del drawdown giornaliero e totale, oltre a una barra di progresso che mostra l’avanzamento verso l’obiettivo del +10% di profitto.

Punti di forza principali

Strategia Opening Range Breakout semplice ma potente.

Gestione del rischio avanzata , con limiti giornalieri e totali.

Money Management dinamico basato su rischio percentuale per trade.

Pannello informativo con dati in tempo reale e design personalizzabile.

Compatibilità Prop Firm : nessun overnight, drawdown controllato e rischio costante.

3 set di input ottimizzati inclusi per creare subito un portafoglio multi-asset.

Funzionalità principali

🔹 Strategia di base

Identifica automaticamente la sessione asiatica e il suo range (High/Low).

Piazza ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop sugli estremi del range.

Le operazioni vengono chiuse automaticamente a un orario predefinito per evitare overnight.

🔹 Risk Management

Stop Loss e Take Profit automatici in base alla struttura del mercato e al rapporto rischio/rendimento impostato.

Trailing Stop e Break Even configurabili separatamente o in combinazione.

Limite di perdita giornaliera e totale del conto , con blocco automatico delle nuove operazioni al superamento delle soglie.

Stop-loss integrato nella strategia – fa parte della logica operativa e non indica alcun malfunzionamento.

🔹 Money Management

Modalità a lottaggio fisso o dinamico (rischio percentuale per trade).

Adatto a conti a partire da 1000€ , ma utilizzabile anche su conti piccoli.

Calcolo automatico della size in base al rischio impostato e alla distanza dello Stop Loss.

🔹 Filtri e gestione operativa

Possibilità di escludere giorni specifici dal trading.

Ora massima di apertura trade e chiusura forzata giornaliera configurabili.

Nessuna martingala, griglia o strategie di recupero: solo price action disciplinata.

Pannello operativo interattivo

Il pannello integrato mostra:

Drawdown giornaliero e totale ;

Stato delle operazioni e rischio corrente;

Barra di progresso verso l’obiettivo del +10% (ideale per challenge prop);

Colori e testi completamente personalizzabili.

A pproccio operativo e risultati

Japan Bull è pensato per chi cerca coerenza, disciplina e controllo del rischio.

Il sistema chiude le operazioni a fine giornata, garantendo una totale assenza di overnight e riducendo al minimo i rischi imprevisti.

⚠️ Nota importante:

Lo Stop Loss fa parte integrante della strategia ed è un segnale di corretta gestione, non un errore o malfunzionamento.

La redditività deve essere valutata su un periodo minimo di un mese di trading, non su pochi giorni. Il sistema è progettato per dare il meglio nel medio periodo, mantenendo il rischio sempre sotto controllo.

Ideale per

Challenge Prop Firm

Gestione professionale di capitali medio-grandi

Portafogli multi-asset per diversificazione del rischio

Trader sistematici o discrezionali che vogliono automatizzare una strategia robusta

Cosa include l’acquisto

✅ Expert Advisor completo (.ex5)

✅ 3 set di input ottimizzati per diversi asset

✅ Guida rapida e istruzioni d’uso

✅ Aggiornamenti futuri inclusi

✅ Supporto tecnico diretto di Tradexa System





Japan Bull di Tradexa System è un sistema completo, stabile e professionale, pensato per chi desidera un trading disciplinato e sostenibile nel tempo.

Non cerca risultati irrealistici in pochi giorni, ma performance costanti e controllate nel medio periodo.

Perfetto per Prop Firm e per la gestione consapevole del capitale.