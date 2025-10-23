AMD Adaptive MA MT5
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA)
AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir.
Temel Özellikler:
-
Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler
-
4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown)
-
ATR aracılığıyla volatiliteye uyum – mevcut piyasa koşullarına göre hassasiyeti ayarlar
-
Gerçek zamanlı bilgi paneli: tespit edilen aşamayı, güven seviyesini ve uyum hızını gösterir
-
Entegre çoklu gösterge sistemi: ADX, RSI ve MACD kullanarak piyasa aşamalarını doğru bir şekilde tanımlar
-
Uyarlanabilir davranışı görselleştirmek için Hızlı/Yavaş (Fast/Slow) referans bölgeleri
Kullanım:
Göstergesi, piyasa koşullarına göre uyum hızını otomatik olarak değiştirir — güçlü trendlerde hızlı, konsolidasyon dönemlerinde yavaş. Görsel panel, mevcut piyasa aşamasını yorumlamaya yardımcı olur. Tüm parametreler (dönem, renk, hassasiyet) kullanıcıya göre tamamen özelleştirilebilir.