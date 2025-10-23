AMD Adaptive MA MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Media Mobile Adattiva AMD (AAMA)
AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato.
Caratteristiche principali:
-
Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali
-
Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso)
-
Adattamento alla volatilità tramite ATR – regola la sensibilità in base alle condizioni di mercato correnti
-
Pannello informativo in tempo reale che mostra la fase rilevata, il livello di confidenza e la velocità di adattamento
-
Sistema multi-indicatore integrato: utilizza ADX, RSI e MACD per identificare con precisione le fasi di mercato
-
Zone di riferimento Fast/Slow per visualizzare il comportamento adattivo
Utilizzo:
L’indicatore regola automaticamente la sua velocità di adattamento — veloce durante forti tendenze, lento durante le fasi di consolidamento. Il pannello visivo aiuta a interpretare la fase di mercato corrente. Tutti i parametri (periodi, colori, sensibilità) sono completamente personalizzabili in base al proprio stile di trading.