AMD Adaptive MA MT5

Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA)

AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché.

Fonctionnalités principales :

Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range

Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse)

Adaptation à la volatilité via l’ATR – ajuste la sensibilité selon les conditions actuelles

Panneau d’information en temps réel affichant la phase détectée, le niveau de confiance et la vitesse d’adaptation

Multi-indicateurs intégrés : utilise ADX, RSI et MACD pour identifier les phases de marché avec précision

Zones de référence Fast/Slow pour visualiser le comportement adaptatif

Usage :

L’indicateur ajuste automatiquement sa vitesse d’adaptation – rapide en tendance forte, lent en consolidation. Le panneau visuel aide à interpréter la phase de marché actuelle. Tous les paramètres (périodes, couleurs, sensibilité) sont personnalisables selon votre style de trading.



