Lotsize Assistance MT5

Çok Boyutlu Yardım MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır.

Sezgisel bir özellik ekler SATIN ALMAK Ve SATMAK düğmeler, bir arsa büyüklüğü Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.





Tıkladığınızda Satın almak veya Satmak düğmesine basıldığında gösterge otomatik olarak çizilir Giriş , Zarar Durdurma ve Kar Al grafikteki çizgiler.

Bu çizgiler başlangıçta önceden tanımladığınız ATR tabanlı ayarlarınıza göre yerleştirilir. Bu çizgilerden herhangi birini yeni fiyat seviyelerine serbestçe taşıyabilirsiniz ve gösterge RR Oranı hesaplamalarını anında güncelleyin buna göre.





The arsa büyüklüğü alanı, pozisyon boyutunuzu anında değiştirmenize olanak tanır.

Tüm RR hesaplamaları girilen lot büyüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanır ve doğru, gerçek zamanlı risk ölçümleri sağlar.





The Temizlemek düğmesi, grafikte elle çizilmiş hiçbir öğeyi etkilemeden gösterge tarafından oluşturulan tüm nesneleri kaldırır; böylece kişisel açıklamalarınızın bozulmadan kalmasını sağlar.





Kolay Yardım, güçlü bir odaklanma ile oluşturulmuştur kullanım kolaylığı ve hız .

Gerçekten de ismine yakışır bir şekilde en basit ve en hızlı yol Risk/Ödül Oranlarını doğrudan işlem grafiğinizden hesaplamak ve yönetmek için.