Lotsize Assistance

Çok Boyutlu Yardım   MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır.

Sezgisel bir özellik ekler   SATIN ALMAK   Ve   SATMAK   düğmeler, bir   arsa büyüklüğü   Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.


Tıkladığınızda   Satın almak   veya   Satmak   düğmesine basıldığında gösterge otomatik olarak çizilir   Giriş ,   Zarar Durdurma ve   Kar Al   grafikteki çizgiler.

Bu çizgiler başlangıçta önceden tanımladığınız ATR tabanlı ayarlarınıza göre yerleştirilir. Bu çizgilerden herhangi birini yeni fiyat seviyelerine serbestçe taşıyabilirsiniz ve gösterge   RR Oranı hesaplamalarını anında güncelleyin   buna göre.


The   arsa büyüklüğü   alanı, pozisyon boyutunuzu anında değiştirmenize olanak tanır.

Tüm RR hesaplamaları girilen lot büyüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanır ve doğru, gerçek zamanlı risk ölçümleri sağlar.


The   Temizlemek   düğmesi, grafikte elle çizilmiş hiçbir öğeyi etkilemeden gösterge tarafından oluşturulan tüm nesneleri kaldırır; böylece kişisel açıklamalarınızın bozulmadan kalmasını sağlar.


Kolay Yardım, güçlü bir odaklanma ile oluşturulmuştur   kullanım kolaylığı ve hız .

Gerçekten de ismine yakışır bir şekilde   en basit ve en hızlı yol   Risk/Ödül Oranlarını doğrudan işlem grafiğinizden hesaplamak ve yönetmek için.


Yazarın diğer ürünleri
Percent Change Levels MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
TradeGuard
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
TradeGuard – Hafif Hesap ve Pozisyon İzleme Göstergesi TradeGuard,   gerçek zamanlı hesap ve işlem verilerini doğrudan grafiğinizde görüntüler. Hesap Genel Bakışı: Denge       – Cari hesap bakiyesi. Öz sermaye       – Gerçek zamanlı hesap özkaynağı (bakiye + değişken K/Z). Marj       – Açık pozisyonlar için kullanılan marj. Serbest Marj       – Yeni işlemler için kullanılabilir marj. Toplam Risk %       – Hesap bakiyesinin yüzdesi olarak toplam risk maruziyeti. Toplam Yüzer       – Tüm açık poz
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı The       DealMaps Göstergesi       ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi       genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme   , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler       açık pozisyonlar       gerçek zamanlı olarak. Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur: -   Geçmiş performan
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Power Trend Radar – Gelişmiş Hacim ve Aralık Tabanlı Trend Tespiti Power Trend Radar   göstergesi   , yükseliş ve düşüş hacim   dinamiklerini merkezi bir eksen etrafında birleştirerek kesişme noktalarını ve genel piyasa eğilimini görselleştirir. Merkez çizgisi, yükseliş ve düşüş güçlerinin kesiştiği noktaları işaretlemekle kalmaz, aynı zamanda ortalama yön hareketini (yükselen veya düşen) de yansıtarak trend momentumunun net bir görünümünü sunar. Hacim analizine ek olarak, gösterge görsel ipuçla
Percent Change Levels
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
Slope Trader
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Slope Trader – Trend Gücü ve Geri Dönüş Tespiti için Gösterge Slope Trader,   yatırımcıların fiyat eğimi analizine dayalı olarak trend piyasaları, potansiyel geri dönüş bölgelerini ve dinamik piyasa gücünü belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak sezgisel bir MetaTrader göstergesidir. Temel Özellikler: Eğim Tabanlı Bölge Vurgulaması: Gösterge, grafikte renk dolu bir alan çizer. Fiyat bu bölgenin dışına çıktığında, önceden tanımlanmış bir eğim (açı katsayısı) eş
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Strike Breakout
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri Strike Breakout   göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur. Özel Zaman Aralığı Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Leveler –   Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını ve temel çubuk tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge   32 sembolü   destekler ve her sem
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Slope Trader MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Slope Trader – Trend Gücü ve Geri Dönüş Tespiti için Gösterge Slope Trader,   yatırımcıların fiyat eğimi analizine dayalı olarak trend piyasaları, potansiyel geri dönüş bölgelerini ve dinamik piyasa gücünü belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak sezgisel bir MetaTrader göstergesidir. Temel Özellikler: Eğim Tabanlı Bölge Vurgulaması: Gösterge, grafikte renk dolu bir alan çizer. Fiyat bu bölgenin dışına çıktığında, önceden tanımlanmış bir eğim (açı katsayısı) eş
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Strike Breakout MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri Strike Breakout   göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur. Özel Zaman Aralığı Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Düzleştirici –       Destek ve direnç ızgara seviyelerini ve önemli bar tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge destekler       32 sembol   ve her sembolün brokerinizin Ma
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt