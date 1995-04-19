Candle High Low MT4

Bu gösterge, seçilen zaman dilimi mumuna bağlı olarak dinamik Yüksek ve Düşük seviyeleri çizer. Seviyeler, belirtilen mumun açılış saatinden başlar ve Açılıştan Kapanışa kadar genişleyen bir kanal oluşturmak üzere dışarı doğru genişler.

Temel Özellikler:

  • Seçilebilir temel zaman dilimi (örneğin, H1, H4, D1)

  • Seçilen mumdan Yüksek ve Düşük'ü tanımlar

  • Mumun Açık zamanından başlayarak genişleyen seviyeler çizer

  • Mumun Kapanış zamanına kadar seviyeleri görsel olarak genişletir

  • Potansiyel kopuş veya geri dönüş bölgelerini belirlemeye yardımcı olur

  • Herhangi bir grafik zaman diliminde çalışır



Önerilen ürünler
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Göstergeler
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Göstergeler
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Inside Bar and Pin Bar Patterns mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve PinBar Desenleri", Yeniden boyama yok, gecikme yok. - "İç Çubuk ve PinBar Desenleri" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür. - Gösterge, grafikteki İç Çubuk ve PinBar Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve PinB
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Göstergeler
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Göstergeler
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Göstergeler
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Göstergeler
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Scalping Channel System
Andrey Kozak
Göstergeler
Indicator Name: Scalping Channel System Description: The Scalping Channel System indicator is a powerful tool for analyzing market trends and identifying potential entry points. It is designed for trader convenience and minimizes the need for constant market monitoring. The indicator sends PUSH and EMAIL notifications when a trade signal appears, allowing traders to avoid staying in front of the screen all the time. Advantages of the Indicator: Visually clear arrow signals for easy analysis. Com
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Göstergeler
Gösterge, olası minimum gecikme ile   yeniden boyama yapmadan   grafikte harmonik desenleri gösterir. Gösterge üstleri arayışı, fiyat analizinin dalga ilkesine dayanmaktadır. Gelişmiş ayarlar, ticaret tarzınız için parametreler seçmenize olanak tanır. Bir mumun (çubuk) açılışında, yeni bir model oluşturulduğunda, fiyat hareketinin olası yönünün değişmeyen bir oku sabitlenir. Gösterge aşağıdaki kalıpları ve çeşitlerini tanır: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2On
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Göstergeler
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Göstergeler
The CCI Divergence is a reasonably useful indicator in itself, but it is even more effective when used with divergence pattern trading. The CCI Divergence indicator signal is one of the most potent signals among the indicators that exist in the market. Here is new version for Divergence Indicator using CCI method, with more improvements. Divergences indicate a potential investment point because the directional moment does not confirm the price. A bullish divergence occurs when the underlying va
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Göstergeler
For more tools  https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 A huge number of traders use the VolumeProfile/MarketProfile analysis method. And I think there is no need to explain such concepts as POC and VAH/VAL. However, the standard VolumeProfile representation has a drawback - we only see the current picture of the market. We see the "convexity" of the volume distribution within the period. But we don't see the main thing - the "migration" of the POC level during the price
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Göstergeler
Support and Resistance is a very important reference for trading.  This indicator provides customized support and resistance levels, automatic draw line and play music functions.  In addition to the custom RS, the default RS includes Pivot Point, Fibonacci, integer Price, MA, Bollinger Bands. Pivot Point is a resistance and support system. It has been widely used at froex,stocks, futures, treasury bonds and indexes. It is an effective support resistance analysis system. Fibonacci also known as t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (143)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (4)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 20 copies ( only 1 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Göstergeler
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Göstergeler
Apollo Pips Generator , trend yönünde sinyaller veren göstergedir. Gösterge, birden fazla giriş noktası sağlar, böylece her zaman kâr etmek için bir ticaret fırsatı bulabilirsiniz. Ekran görüntülerine dikkat edin. Ekran görüntüleri, Pips Generator aracını, kanal tarafından üstleri ve altları gösteren yıldız sinyalleriyle temsil edilen diğer aracımla birlikte gösterir. Bu kombinasyon, sistemi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda size birçok yol sunar. Satın aldıktan sonra İKİNCİ GÖSTERGEMİ ÜCRETSİ
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT4 , forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler, hisse senetlerigibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareke
Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Colored MA Candles
Tuomas Tirroniemi
5 (1)
Göstergeler
MetaTrader 4 (MT4) için Özel Hareketli Ortalama Göstergesine Giriş Genel bakış Bu gelenek       Hareketli Ortalama (MA) Göstergesi       MetaTrader 4 için mumları hareketli ortalama çizgisine göre konumlarına göre dinamik olarak renklendirir. Bir mum kapanırsa       üstünde       MA, renklidir       boğa       (örneğin, yeşil). Eğer kapanırsa       Aşağıda   renklidir       ayı       (örneğin, kırmızı). Bu, trend yönü ve potansiyel işlem fırsatları için hızlı bir görsel referans sağlar. Gösterge
FREE
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı The       DealMaps Göstergesi       ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi       genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme   , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler       açık pozisyonlar       gerçek zamanlı olarak. Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur: -   Geçmiş performan
FREE
Moving Average Label
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Hareketli Ortalama (MA) Göstergesi Hareketli Ortalama, belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı görüntüleyerek fiyat hareketlerini yumuşatan bir teknik analiz aracıdır. Trendleri ve olası geri dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur. Renkli Yeşil   : Fiyat       üstünde       MA       VE       MA trend oluyor       yukarı doğru       (boğa sinyali) Kırmızı   : Fiyat       altında       MA       VE       MA trend oluyor       aşağı doğru       (ayı sinyali) Sarı   : MA       düz       (net bir e
FREE
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Power Trend Radar – Gelişmiş Hacim ve Aralık Tabanlı Trend Tespiti Power Trend Radar   göstergesi   , yükseliş ve düşüş hacim   dinamiklerini merkezi bir eksen etrafında birleştirerek kesişme noktalarını ve genel piyasa eğilimini görselleştirir. Merkez çizgisi, yükseliş ve düşüş güçlerinin kesiştiği noktaları işaretlemekle kalmaz, aynı zamanda ortalama yön hareketini (yükselen veya düşen) de yansıtarak trend momentumunun net bir görünümünü sunar. Hacim analizine ek olarak, gösterge görsel ipuçla
Strike Breakout
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri Strike Breakout   göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur. Özel Zaman Aralığı Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için
FREE
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Düzleştirici –       Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole özel bir faz boyutu atanabilir. Gösterge destekler       32 sembol   ve her sembolün brokerinizin Market Watch'unda listelendiği gibi adlandırılmış olması gerekir. Tamamen Yapılandırılabilir Izgara Sistemi Kullanıcılar, ızg
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
MTF Candles MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
M ulti-timeframe indicator that overlays higher timeframe candlesticks directly onto your current chart. It helps traders visualize broader market structure and momentum without switching between different timeframes. The indicator also plots the   latest open price   from the selected higher timeframe, giving clear insight into key reference levels. Users can   customize the visual appearance   through the settings — adjusting candle colors, line styles,to fit their trading layout and preferenc
FREE
Strike Breakout MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri Strike Breakout   göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur. Özel Zaman Aralığı Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için
FREE
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Düzleştirici –       Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole özel bir faz boyutu atanabilir. Gösterge destekler       32 sembol   ve her sembolün brokerinizin Market Watch'unda listelendiği gibi adlandırılmış olması gerekir. Tamamen Yapılandırılabilir Izgara Sistemi Kullanıcılar, ızg
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
MTF Candles MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
M ulti-timeframe indicator that overlays higher timeframe candlesticks directly onto your current chart. It helps traders visualize broader market structure and momentum without switching between different timeframes. The indicator also plots the latest open price from the selected higher timeframe, giving clear insight into key reference levels. Users can customize the visual appearance through the settings — adjusting candle colors, line styles,to fit their trading layout and preferences.
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt