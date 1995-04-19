Candle High Low MT4
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.0
Bu gösterge, seçilen zaman dilimi mumuna bağlı olarak dinamik Yüksek ve Düşük seviyeleri çizer. Seviyeler, belirtilen mumun açılış saatinden başlar ve Açılıştan Kapanışa kadar genişleyen bir kanal oluşturmak üzere dışarı doğru genişler.
Temel Özellikler:
-
Seçilebilir temel zaman dilimi (örneğin, H1, H4, D1)
-
Seçilen mumdan Yüksek ve Düşük'ü tanımlar
-
Mumun Açık zamanından başlayarak genişleyen seviyeler çizer
-
Mumun Kapanış zamanına kadar seviyeleri görsel olarak genişletir
-
Potansiyel kopuş veya geri dönüş bölgelerini belirlemeye yardımcı olur
-
Herhangi bir grafik zaman diliminde çalışır