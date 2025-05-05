Moving Average Label
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 5 Mayıs 2025
Hareketli Ortalama, belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı görüntüleyerek fiyat hareketlerini yumuşatan bir teknik analiz aracıdır. Trendleri ve olası geri dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.
Renkli
-
Yeşil : Fiyat üstünde MA VE MA trend oluyor yukarı doğru (boğa sinyali)
-
Kırmızı : Fiyat altında MA VE MA trend oluyor aşağı doğru (ayı sinyali)
-
Sarı : MA düz (net bir eğilim yok)
Etiket Bilgileri
MA göstergesi, hassas izleme için MA'nın en son konumundaki tam güncel değerini gösteren bir etiket içerir.
Örnek etiket:
MA(20): 1.08542
Kullanım
Hareketli Ortalama genellikle şu amaçlar için kullanılır:
-
Trend yönünün belirlenmesi
-
Destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi
-
Geçiş sinyallerinin üretilmesi (fiyat MA'yı geçtiğinde)
Not: Daha kısa MA dönemleri (örneğin 20), daha uzun olanlara (örneğin 200) göre fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.