Moving Average Label

Hareketli Ortalama (MA) Göstergesi

Hareketli Ortalama, belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı görüntüleyerek fiyat hareketlerini yumuşatan bir teknik analiz aracıdır. Trendleri ve olası geri dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Renkli

  • Yeşil : Fiyat   üstünde   MA   VE   MA trend oluyor   yukarı doğru   (boğa sinyali)

  • Kırmızı : Fiyat   altında   MA   VE   MA trend oluyor   aşağı doğru   (ayı sinyali)

  • Sarı : MA   düz   (net bir eğilim yok)

Etiket Bilgileri

MA göstergesi, hassas izleme için MA'nın en son konumundaki tam güncel değerini gösteren bir etiket içerir.

Örnek etiket:
MA(20): 1.08542

Kullanım

Hareketli Ortalama genellikle şu amaçlar için kullanılır:

  • Trend yönünün belirlenmesi

  • Destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi

  • Geçiş sinyallerinin üretilmesi (fiyat MA'yı geçtiğinde)

Not:   Daha kısa MA dönemleri (örneğin 20), daha uzun olanlara (örneğin 200) göre fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.


Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (143)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (4)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 20 copies ( only 1 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Göstergeler
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Göstergeler
Apollo Pips Generator , trend yönünde sinyaller veren göstergedir. Gösterge, birden fazla giriş noktası sağlar, böylece her zaman kâr etmek için bir ticaret fırsatı bulabilirsiniz. Ekran görüntülerine dikkat edin. Ekran görüntüleri, Pips Generator aracını, kanal tarafından üstleri ve altları gösteren yıldız sinyalleriyle temsil edilen diğer aracımla birlikte gösterir. Bu kombinasyon, sistemi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda size birçok yol sunar. Satın aldıktan sonra İKİNCİ GÖSTERGEMİ ÜCRETSİ
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT4 , forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler, hisse senetlerigibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareke
