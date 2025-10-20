Lotsize Assistance MT5

Assistenza per le dimensioni del lotto è un indicatore intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading.

Aggiunge intuitività ACQUISTARE E VENDERE pulsanti, insieme a un dimensione del lotto campo di inserimento direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto della tua operazione (rapporto RR).





Quando fai clic su Acquistare O Vendere pulsante, l'indicatore disegna automaticamente Ingresso , StopLoss e PrendiProfit linee sul grafico.

Queste linee vengono inizialmente posizionate in base alle impostazioni predefinite basate su ATR. È possibile spostare liberamente una qualsiasi di queste linee su nuovi livelli di prezzo e l'indicatore aggiorna istantaneamente i calcoli del rapporto RR di conseguenza.





IL dimensione del lotto Il campo consente di modificare al volo le dimensioni della posizione.

Tutti i calcoli RR si adattano automaticamente in base alla dimensione del lotto immessa, fornendo metriche di rischio precise e in tempo reale.





IL Chiaro Il pulsante rimuove tutti gli oggetti creati dall'indicatore senza influire sugli elementi disegnati manualmente sul grafico, garantendo così che le annotazioni personali rimangano intatte.





Easy Assistance è stato creato con una forte attenzione a facilità d'uso e velocità .

È davvero all'altezza del suo nome come modo più semplice e veloce per calcolare e gestire i rapporti rischio/rendimento direttamente dal tuo grafico di trading.