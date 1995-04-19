Strike Breakout

Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri


Strike Breakout göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur.


Özel Zaman Aralığı

Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için tam esneklik sağlar.


Aralık Çarpanlarına Dayalı Kopuş Seviyeleri

Ana aralığa ek olarak, gösterge kullanıcı tanımlı aralık çarpanlarına (örneğin 0,0x, 1,0x, 2,0x) dayalı ekstra seviyeler çizer. Bu seviyeler kırılma hedefleri, destek/direnç bölgeleri veya işlem giriş/çıkış sinyalleri olarak işlev görebilir.


Tamamen Özelleştirilebilir Görseller

Aralık kutusu ve breakout seviyeleri için tüm renkler tamamen özelleştirilebilir. Görünümü grafik temanıza veya işlem tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.


Kontrol Ekran Geçmişi

Grafikte aralığı ve seviyeleri görüntülemek için kaç geçmiş gün seçin. Temiz bir güncel görünüm veya geçmiş referans isteyip istemediğiniz, seçim sizin.


Önerilen ürünler
SignalFxPro Breackout
Md Mainul Islam
Göstergeler
SignalFxPro Breakout — Non-Repainting Indicator Overview: The SignalFxPro Breakout is a non-repainting breakout arrow indicator designed to capture explosive price moves after consolidation. It automatically marks Buy (green arrow) and Sell (red arrow) signals directly on the chart, giving traders a clear and reliable visual cue for potential entries. Key Features Non-Repainting Logic – signals confirmed only on closed bars, ensuring reliability. Dynamic Breakout Detection – identifies
Beautiful
Tatiana Savkevych
Göstergeler
The Beautiful indicator shows potential market reversal points. The intelligent algorithm of the indicator detects the trend well, filters out market noise and generates input signals and exit levels. Uses just one parameter for settings. Simple, visual and efficient trend detection. The indicator does not redraw and does not lag. You can set up message alerts as sound or email. Works on all currency pairs and on all timeframes. Ready-made trading system.
ImportantLevels
Stanislav Korotky
Göstergeler
Indicator finds most prominent extremums (highs and lows) in history and displays their price levels for currently visible range of prices. 8 levels are shown at most. This is a tool for those who used to lookup the history for important levels formed by reversal points outliers. If price scale is changed manually or adjusted automatically for changes in time scale, indicator visualize all found levels (if any) inside visible area. The width (importance) of a level depends from a number of times
Accumulation Distribution Trendline
Rainer Albrecht
Göstergeler
The indicator automatically sets trendlines on the really important points directly on the chart. Timeframe, color and style of the lines can be adjusted. Notification of a breakout above or below the line via a smartphone is possible. Input Parameters TimeFrame : Choose timeframe Formation : Choose swing, Shoulder head shoulder or long term formation Alerts : true = alert is on SendEmail : Send message to email address SendNotifications : Send message to smartphone or tablet AlertAtClose : A
Adr alert multi pair
Vladimiro Lazzaretti
Göstergeler
Indicator is able to alert by pop and acoustic alarm the achievement of the average price range of the last periods so as to be able to set our operation. It allows different percentage variables reached and periods of variation according to the parameters entered. Apply your reverse strategies to achieving that threshold so you get higher success rates. Indispensabile per le strategie reverse intraday.
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Uzman Danışmanlar
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Currency Correlation Plus
Szymon Palczynski
4.75 (4)
Göstergeler
Currency Correlation Plus is an expensive version of the indicator. It is equipped with the signal and is more equipped than its cheaper brother. The indicator helps us understand and see a correlation. Second chart makes it easy to analyze and trade multiple currencies. On the chart, you can post multiple pairs. Type in the selected currency pair in the settings and add it to the chart. Inputs One indicator on chart=True / two or more=False Alert Signal buy and sell for first chart and second
Twenty Days MT4
ROMAN KIVERIN
Göstergeler
The indicator is the main part of Michael Huddleston's ICT (Inner Circle Trader) trading strategy. His legendary trading strategy is based on the concept of "Smart Money". To analyze the medium -term trend , the  ICT offers an analysis based on  twenty -day levels . The indicator builds levels , while showing the turning points with arrows . An important feature of the indicator is the automatic display of levels for different periods . You do not have to change the indicator settings when chang
ComplexPulse
Andriy Sydoruk
Göstergeler
ComplexPulse - pulse indicator or signal. Sensitive and responsive to price movements. The indicator shows the interdependence of various currency pairs, namely: USD, EUR, GBP, CHF, JPY. Currencies are measured in relative units, so in each unit of time the sum of all currencies will be equal to zero. Hence, one of the main elements of cluster indicators is the zero line, or the balance line (zero line). If a currency is below the balance line, then it is said that the currency is oversold rela
Dragon Trend
Marco Fornero Monia
Göstergeler
Trend indicator with Multi-level Take Profit indication. Possibility to setting in normal or Aggressive mode. Fully customizable in color and alarm. Very useful to understand the trend and where price could go No need to explain, see the images. You'll se the trend, 3 possibly target and stop loss (or other take profit) when the trend change. You can adopt various strategy, for example. 1) Open trade and try to close it at target 1 2) Open 2 trade, close 1 at target 1, stop in profit for 2 and t
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
Rectangle Trading Custom   is a powerful technical analysis tool designed for price action and range-based traders. It allows users to define consolidation zones and receive alerts when the price breaks out of these zones or approaches trendlines drawn on the chart. Rectangles and Trendlines will be extended into future with one click. Rectangle point size, name and prices will be displayed around rectangle. Key Features: Draw Trading Zones (Rectangle Zones) Users can manually draw rectangles t
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
TDI Signals
Navdeep Singh
Göstergeler
TDI Signals generates buy and sell arrows based on a TDI(Traders Dynamic Index) algorithm. It looks for price breakouts, continuations and reversals. By default it runs in the trend mode but user is provided with the option to change that to reversal mode. Trader can use the mode which compliments his/her trading style.  Usage:-   TDI Signals can be used as a stand alone indicator with context or even be added to strategies to make confirmations more strong. Volatility based stop loss, take pro
Trend Star
Ivan Simonika
5 (1)
Göstergeler
The indicator ignores sharp fluctuations and market noise and tracks market trends with absolute reliability. It is suitable for trading on small timeframes and on large ones, it ignores sudden price spikes or price movement corrections due to the reduction of market noise around the average price value. For calculations, the indicator uses indicators: iLow, iHigh, iMA, iATR. Since the output signal relies on reliable indicators, it is also reliable. You can configure both a sound signal and se
The Trend Line Alerter
Abdiasis Omar Hassan
Göstergeler
the trend line Alert indicator will inform you when the candlesticks crosses or touches the desired line. the indicator is having pop up and push notifications, see the pictures down how to setup, e.x, 1. pic one is alert 2. pic two is right click of the chart  3. pic three is how to change names of the trend so the indicator will detect 4. pic four is how you changed in the correct way  any assistance please drop me via mql5 chat
Triple Screen Trading System
Alexander Lasygin
1 (1)
Göstergeler
This is a professional multi currency tool. Its main purpose is semi-automatic Forex trading following Elder's Triple Screen strategy. Its wide functionality and ability to quickly change some essential parameters makes it an ideal market interpretation tool, which is indispensable in the common trade analysis. Its main advantage is almost unlimited number of simultaneously analyzed instruments. If the potential technical limits of your monitor resolution allow, multiple indicators can be used.
Hidden Gap by MMD MT4
Mariusz Maciej Drozdowski
Göstergeler
Hidden Gap by MMD Hidden Gap by MMD is a unique indicator that detects hidden gaps between three consecutive candles. This observation isn't my own, but in the MMD methodology, it has its application alongside other original indicators. You can apply this indicator to the chart multiple times and set the interval from which you want to see the hidden gaps. You can show or hide these gaps as needed. For example, you can view the chart at an M5 interval and see hidden gaps from an M15 chart, etc.
Immediate Rebalance ICT Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Immediate Rebalance ICT Indicator for MT4 The Immediate Rebalance Indicator for MetaTrader 4 is built to identify and emphasize instant price equilibrium levels. In ICT trading strategies, price balance is a crucial factor, and imbalances arise when a sequence of three candles leaves a gap between the wicks of the first and third candles, indicating a disruption in supply and demand dynamics. When the third candle promptly fills this gap by making contact with the wick of the first candle, it cr
FREE
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Göstergeler
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 23 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 2
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Göstergeler
Market Structure MTF Dashboard Alerts:  Is an fast way of checking the currently market structure on 4 timeframes! It lets you know if you are trading in the direction of both long-term and shor-term market bias. It is setup to track the High and Low positions to determine the current bias. Once the bias is shifting on the any of the 4 timeframes - you have the option to have an alarm notify you of the change.  Once the alarm has gone off - you will be able to see a break of structure (BOS) form
Stochastic Multicurrenty Scanner
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Stokastik Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4 , Stokastik osilatörü kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. MT5 sürümü burada mevcuttur: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT5 Detaylı dokümantasyon için
Pacific Breakout
Anton Karabeinikov
Göstergeler
"PACIFIC BREAKOUT" — Catch a Wave of Profit on Breakouts of Sessions!   Are You Tired Of Missing Key Breakouts? Manual calculation of levels, dozens of indicators and missed signals will be a thing of the past!   What Does Pacific Breakout Do? This is your personal analytical robot that: The pulse accumulation range of the Pacific session is automatically determined (1:00 GMT+3 Sydney).  - We analyze the second candle after the market opens, because the extended spread does not giv
MultiCurrency RSI
Denis Luchinkin
Göstergeler
The MultiCurrency RSI indicator calculates the values of the standard RSI indicator for each of 8 major currencies: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Advantage of the indicator: The calculation is performed based on 8 virtual currency charts: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY; Shows the strength of currencies, not depending on the currency pair; Allows any time to determine the strongest and the weakest currency, also sorts currencies by strength; At any time it shows the current str
EForex Entry Points and Targets
Veridiana Adorno Kendrick
Göstergeler
Become a constantly profitable 5-star forex trader!  We offer a few indicators to support you understand and analyse the market! With our strategies you will improve your trading system and bacome an expert... We have indicators for trend direction, market direction and others.. for multi-time frames and that covers all majors or your favorite trading symbols! Some of them offer a customizable calculation parameters... or Graph features! See how powerful they are! The are also easy-to-use t
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Göstergeler
Features: Sharkfin Alerts Multi-timeframe Multi-currency SM TDI: To show TDI lines with sharkfin levels Zigzag MTF: To see Higher Timeframe trend Detailed blog post and extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows works on a single timeframe and single currency. But it’s visually helps see that sharkfins. You can also get the simple arrows from mql5 site product: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 About Scanner: It is an easy to use simplified scanner. It will show when
UPD1 Impulse Candle
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, dürtü mumlarını arar ve bunları grafikte görüntüler. Bir gölge filtresi içerir. Ayrıca Bollinger Bantlarının koparma seviyelerini de bulur. Ayarlarda çoklu para birimi gösterge tablosunu etkinleştirebilirsiniz. Uyarı, mevcut grafik veya tüm liste arasında seçim yapar. Blog-Link -  Retest and Fake Breakout with UPD1 Ticaret modelleri: Trend yeniden testi. Yanlış Kopuş. Diğerleri. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ... M15, M30, H1. Giriş parametreleri. Temel. Bars Count - göstergenin üzerinde
Final neutral bottom pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Göstergeler
The Final Neutral Bottom indicator by saqr studio is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4). It meticulously analyzes price action within a recent range to identify strong momentum shifts, providing clear, actionable trading signals with pre-calculated risk management zones. Core Features Momentum Analysis Box: The indicator automatically draws a box around a user-defined number of recent candles to establish the current trading range (high and low). Clear Buy/Sell S
Market Noise MT4
Ivan Butko
Göstergeler
Market Noise Piyasa Gürültüsü, fiyat grafiğindeki piyasa aşamalarını belirleyen ve aynı zamanda bir birikim veya dağıtım aşaması meydana geldiğinde net, yumuşak trend hareketlerini gürültülü düz hareketlerden ayıran bir göstergedir. Her aşama kendi ticaret türü için iyidir: trendi takip eden sistemler için trend, agresif sistemler için ise yatay. Piyasa gürültüsü başladığında işlemlerden çıkmaya karar verebilirsiniz. Aynı şekilde ve tam tersi, gürültü biter bitmez agresif ticaret sistemlerini
GO Trend MultiTimeFrame
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
GoTrend Çok Zaman Dilimli Gösterge "GoTrend Multi-Timeframe" göstergesi, farklı zaman dilimlerinde bir döviz çiftinin genel ve spesifik eğilimlerini hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen tüccarlar için vazgeçilmez bir araçtır. Bu gösterge, tüccarların piyasa yönünü bir bakışta net ve kapsamlı bir şekilde görmelerini sağlayarak karar alma süreçlerini optimize eder ve ticaret stratejilerinin etkinliğini artırır. Ana Özellikler: Çok Zaman Dilimli Analiz: Bu gösterge, M5, M15, M30, H1,
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
Göstergeler
Hızlı Çizgiler Aracı: Trend çizgileri ve dikdörtgenler oluşturmak için kullanışlı bir gösterge Quick Lines Tool, teknik analiz için hızlı ve verimli araçlara ihtiyaç duyan tüccarlar için tasarlanmış MetaTrader 4 için güçlü ve sezgisel bir göstergedir. Bu göstergeyle, grafik işaretleme sürecini optimize ederek trend çizgilerini, destek/direnç seviyelerini (AP/DW) ve dikdörtgenleri kolayca oluşturabileceksiniz. Gösterge, analizin doğruluğunu ve hızını artırmak isteyen hem yeni başlayanlar hem de
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (143)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (62)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (4)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 20 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Göstergeler
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (5)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Scalper System
Mohamed Hassan
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 Scalper System is a user-friendly indicator designed to detect market consolidation zones and anticipate breakout movements. Optimized for the M1 or M15 timeframe, it performs best on highly volatile assets like gold (XAUUSD). Although originally designed for the M1 or M15 timeframe, this system performs well across all timeframes thanks to its robust, price action-based strategy. You can visually backtest the indicator to evaluate the accuracy of its si
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Göstergeler
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Yazarın diğer ürünleri
Percent Change Levels MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
TradeGuard
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
TradeGuard – Hafif Hesap ve Pozisyon İzleme Göstergesi TradeGuard,   gerçek zamanlı hesap ve işlem verilerini doğrudan grafiğinizde görüntüler. Hesap Genel Bakışı: Denge       – Cari hesap bakiyesi. Öz sermaye       – Gerçek zamanlı hesap özkaynağı (bakiye + değişken K/Z). Marj       – Açık pozisyonlar için kullanılan marj. Serbest Marj       – Yeni işlemler için kullanılabilir marj. Toplam Risk %       – Hesap bakiyesinin yüzdesi olarak toplam risk maruziyeti. Toplam Yüzer       – Tüm açık poz
FREE
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı The       DealMaps Göstergesi       ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi       genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme   , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler       açık pozisyonlar       gerçek zamanlı olarak. Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur: -   Geçmiş performan
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Power Trend Radar – Gelişmiş Hacim ve Aralık Tabanlı Trend Tespiti Power Trend Radar   göstergesi   , yükseliş ve düşüş hacim   dinamiklerini merkezi bir eksen etrafında birleştirerek kesişme noktalarını ve genel piyasa eğilimini görselleştirir. Merkez çizgisi, yükseliş ve düşüş güçlerinin kesiştiği noktaları işaretlemekle kalmaz, aynı zamanda ortalama yön hareketini (yükselen veya düşen) de yansıtarak trend momentumunun net bir görünümünü sunar. Hacim analizine ek olarak, gösterge görsel ipuçla
Percent Change Levels
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
Slope Trader
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Slope Trader – Trend Gücü ve Geri Dönüş Tespiti için Gösterge Slope Trader,   yatırımcıların fiyat eğimi analizine dayalı olarak trend piyasaları, potansiyel geri dönüş bölgelerini ve dinamik piyasa gücünü belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak sezgisel bir MetaTrader göstergesidir. Temel Özellikler: Eğim Tabanlı Bölge Vurgulaması: Gösterge, grafikte renk dolu bir alan çizer. Fiyat bu bölgenin dışına çıktığında, önceden tanımlanmış bir eğim (açı katsayısı) eş
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Leveler –   Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını ve temel çubuk tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge   32 sembolü   destekler ve her sem
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Slope Trader MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Slope Trader – Trend Gücü ve Geri Dönüş Tespiti için Gösterge Slope Trader,   yatırımcıların fiyat eğimi analizine dayalı olarak trend piyasaları, potansiyel geri dönüş bölgelerini ve dinamik piyasa gücünü belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak sezgisel bir MetaTrader göstergesidir. Temel Özellikler: Eğim Tabanlı Bölge Vurgulaması: Gösterge, grafikte renk dolu bir alan çizer. Fiyat bu bölgenin dışına çıktığında, önceden tanımlanmış bir eğim (açı katsayısı) eş
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Strike Breakout MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri Strike Breakout   göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur. Özel Zaman Aralığı Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Düzleştirici –       Destek ve direnç ızgara seviyelerini ve önemli bar tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge destekler       32 sembol   ve her sembolün brokerinizin Ma
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt