Strike Breakout MT5

Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri





Strike Breakout göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur.





Özel Zaman Aralığı

Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için tam esneklik sağlar.





Aralık Çarpanlarına Dayalı Kopuş Seviyeleri

Ana aralığa ek olarak, gösterge kullanıcı tanımlı aralık çarpanlarına (örneğin 0,0x, 1,0x, 2,0x) dayalı ekstra seviyeler çizer. Bu seviyeler kırılma hedefleri, destek/direnç bölgeleri veya işlem giriş/çıkış sinyalleri olarak işlev görebilir.





Tamamen Özelleştirilebilir Görseller

Aralık kutusu ve breakout seviyeleri için tüm renkler tamamen özelleştirilebilir. Görünümü grafik temanıza veya işlem tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.





Kontrol Ekran Geçmişi

Grafikte aralığı ve seviyeleri görüntülemek için kaç geçmiş gün seçin. Temiz bir güncel görünüm veya geçmiş referans isteyip istemediğiniz, seçim sizin.