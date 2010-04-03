Strike Breakout MT5

Strike Breakout – Aralık Tabanlı Breakout Seviyeleri


Strike Breakout göstergesi, günlük olarak grafiğe özelleştirilebilir bir günlük aralık çizerek, yatırımcıların önemli kırılma bölgelerini ve potansiyel fiyat hareketlerini hassasiyetle belirlemesine yardımcı olur.


Özel Zaman Aralığı

Kullanıcılar günlük aralık için tam başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirler; bu da farklı stratejiler ve işlem seansları (örneğin Günlük açılış aralığı, Londra açılışı, NY açılışı, Asya seansı vb.) için tam esneklik sağlar.


Aralık Çarpanlarına Dayalı Kopuş Seviyeleri

Ana aralığa ek olarak, gösterge kullanıcı tanımlı aralık çarpanlarına (örneğin 0,0x, 1,0x, 2,0x) dayalı ekstra seviyeler çizer. Bu seviyeler kırılma hedefleri, destek/direnç bölgeleri veya işlem giriş/çıkış sinyalleri olarak işlev görebilir.


Tamamen Özelleştirilebilir Görseller

Aralık kutusu ve breakout seviyeleri için tüm renkler tamamen özelleştirilebilir. Görünümü grafik temanıza veya işlem tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.


Kontrol Ekran Geçmişi

Grafikte aralığı ve seviyeleri görüntülemek için kaç geçmiş gün seçin. Temiz bir güncel görünüm veya geçmiş referans isteyip istemediğiniz, seçim sizin.


Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Göstergeler
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Göstergeler
Teklif Fiyatı Zamanlayıcı Göstergesi — Hassas Zamanlama ve Akıllı Fiyat Takibi! Teklif Fiyatı Zamanlayıcı Göstergesi ile işlem hassasiyetinizi bir üst seviyeye taşıyın — her hareketinde zamanlamayı, hassasiyeti ve netliği önemseyen trader’lar için tasarlanmış güçlü bir araç. Öne Çıkan Özellikler: Sabit Zamanlayıcı Ekranı – Grafiğinizin sağ tarafında her zaman görünür (özelleştirilebilir X_Offset). Dinamik Fiyat Takibi – Zamanlayıcı, teklif fiyatını gerçek zamanlı olarak takip e
XFlow
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
UT BOT Indicator and Alerts MT5
KO PARTNERS LTD
Göstergeler
Elevate Your Trading Experience with the famous UT Bot Alert Indicator! Summary: The UT Bot Alert Indicator by Quant Nomad has a proven track record and is your gateway to a more profitable trading journey. It's a meticulously crafted tool designed to provide precision, real-time insights, and a user-friendly experience.  Key Features: 1. Precision Analysis: Powered by advanced algorithms for accurate trend identification, pinpointing critical support and resistance levels. 2. Real-time Alert
The 4 headed dragon MT5
Marta Gonzalez
Göstergeler
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.    Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Yardımcı programlar
Overview Breakout Meter is a price action tool that identifies key breakout zones based on recent daily price activity. It highlights areas where momentum is likely to trigger, helping traders anticipate breakouts or reversals with minimal configuration. How It Works The EA analyzes a user-defined number of recent daily candles and marks high and low zones where price has shown strong reactions. It automatically updates levels with new data and removes outdated zones to keep charts clear. Users
