Dealmaps MT4

MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı

The   DealMaps Göstergesi   ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi   genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler   açık pozisyonlar   gerçek zamanlı olarak.

Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur:
- Geçmiş performansı analiz edin   – Her meslekten ders çıkarın.
- Stratejileri optimize edin   – Kazanç/kaybetmelerdeki kalıpları tespit edin.
- Canlı pozisyonları izleyin   – Açık işlemleri tek bakışta takip edin.
- Görselleri özelleştirin   – Ekranı iş akışınıza göre uyarlayın.

Temel Özellikler ve Geliştirmeler

1. Kapsamlı Ticaret Görselleştirmesi

  • Kapalı İşlemler : Giriş/çıkış noktalarını, kar/zarar bölgelerini ve işlem süresini görüntüleyin.

  • Açık Pozisyonlar : Grafikte dinamik olarak görüntülenir (kolay takip için renk kodludur).

  • Uzun/Kısa İşaretleyiciler : İşlem yönlerini anında ayırt edin (örneğin, Mavi = Al, Kırmızı = Sat).

2. Gelişmiş Özelleştirme

  • Filtreleme Seçenekleri : Belirli işlemlere odaklanın (örneğin, alım/satım, kar/zarar).

  • Renk Ayarları : Renkleri tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın.

  • Varsayılan Eylem Yönetimi : Daha hızlı analiz için tercih ettiğiniz varsayılan ayarları belirleyin.

3. Geliştirilmiş Kullanılabilirlik ve Kontrol

  • Özellikleri Açma/Kapatma : İşlevleri etkinleştirme/devre dışı bırakma (örneğin, açık işlemleri gizleme, yalnızca zarar eden işlemleri gösterme).

  • Tek Tıkla Aktivasyon : Tek bir tuşla anında işlem geçmişini görüntüleyin.

  • Tüm Hesaplarla Çalışır : Gerçek, demo.


Nasıl Çalışır

  1. Grafiğe Ekle : Göstergeyi herhangi bir MT4 grafiğine yükleyin.

  2. Ayarları Özelleştir : Filtreleri, renkleri ve görüntüleme tercihlerini ayarlayın.

  3. Analiz : Geçmiş işlemleri inceleyin + açık pozisyonları gerçek zamanlı olarak izleyin.

  4. İnce Ayar : Durdurma noktalarını daraltmak, girişleri iyileştirmek veya hedefleri ayarlamak için içgörüleri kullanın.

DealMaps'ten Kimler Yararlanabilir?

  • Manuel Yatırımcılar : Zamanlamayı ve psikolojiyi iyileştirmek için geçmiş işlemleri inceleyin.

  • EA Developers : Geri testleri görsel olarak doğrulayın ve algoritmaları optimize edin.

  • Fon Yöneticileri : Birden fazla hesabı veya stratejiyi tek bir yerde takip edin.

  • Başlangıç : Hataları ve başarıları görselleştirerek öğrenmeyi hızlandırın.


