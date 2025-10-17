Dealmaps MT4
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 17 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı
The DealMaps Göstergesi ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler açık pozisyonlar gerçek zamanlı olarak.
Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur:
- Geçmiş performansı analiz edin – Her meslekten ders çıkarın.
- Stratejileri optimize edin – Kazanç/kaybetmelerdeki kalıpları tespit edin.
- Canlı pozisyonları izleyin – Açık işlemleri tek bakışta takip edin.
- Görselleri özelleştirin – Ekranı iş akışınıza göre uyarlayın.
Temel Özellikler ve Geliştirmeler
1. Kapsamlı Ticaret Görselleştirmesi
-
Kapalı İşlemler : Giriş/çıkış noktalarını, kar/zarar bölgelerini ve işlem süresini görüntüleyin.
-
Açık Pozisyonlar : Grafikte dinamik olarak görüntülenir (kolay takip için renk kodludur).
-
Uzun/Kısa İşaretleyiciler : İşlem yönlerini anında ayırt edin (örneğin, Mavi = Al, Kırmızı = Sat).
2. Gelişmiş Özelleştirme
-
Filtreleme Seçenekleri : Belirli işlemlere odaklanın (örneğin, alım/satım, kar/zarar).
-
Renk Ayarları : Renkleri tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın.
-
Varsayılan Eylem Yönetimi : Daha hızlı analiz için tercih ettiğiniz varsayılan ayarları belirleyin.
3. Geliştirilmiş Kullanılabilirlik ve Kontrol
-
Özellikleri Açma/Kapatma : İşlevleri etkinleştirme/devre dışı bırakma (örneğin, açık işlemleri gizleme, yalnızca zarar eden işlemleri gösterme).
-
Tek Tıkla Aktivasyon : Tek bir tuşla anında işlem geçmişini görüntüleyin.
-
Tüm Hesaplarla Çalışır : Gerçek, demo.
Nasıl Çalışır
-
Grafiğe Ekle : Göstergeyi herhangi bir MT4 grafiğine yükleyin.
-
Ayarları Özelleştir : Filtreleri, renkleri ve görüntüleme tercihlerini ayarlayın.
-
Analiz : Geçmiş işlemleri inceleyin + açık pozisyonları gerçek zamanlı olarak izleyin.
-
İnce Ayar : Durdurma noktalarını daraltmak, girişleri iyileştirmek veya hedefleri ayarlamak için içgörüleri kullanın.
DealMaps'ten Kimler Yararlanabilir?
-
Manuel Yatırımcılar : Zamanlamayı ve psikolojiyi iyileştirmek için geçmiş işlemleri inceleyin.
-
EA Developers : Geri testleri görsel olarak doğrulayın ve algoritmaları optimize edin.
-
Fon Yöneticileri : Birden fazla hesabı veya stratejiyi tek bir yerde takip edin.
-
Başlangıç : Hataları ve başarıları görselleştirerek öğrenmeyi hızlandırın.