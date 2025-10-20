TechRiven EC Pro EA

TechRiven EC Pro — Akıllı, Hızlı ve Esnek EA

TechRiven EC Pro, piyasa koşulları uygun olduğunda hızlı bir şekilde işlem açmak için tasarlanmış güçlü bir otomatik ticaret sistemidir (EA).

Mevcut piyasa volatilitesine akıllıca uyum sağlar ve öngörülemeyen piyasa koşullarında bile istikrarlı kâr elde etmeye devam eder.

Kanıtlanmış Performans

Son birkaç yılın backtest sonuçları, sürekli ve istikrarlı kârlılığı göstermektedir.

Piyasa agresif bir şekilde değişse bile, TechRiven EC Pro yüksek bir toparlanma kabiliyeti göstermiş ve farklı piyasa koşullarında güvenilir performans sergilemiştir.

Kullanımı Kolay

Bu EA, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır — karmaşık ayarlara gerek yoktur.

Sadece kurun, grafiğe ekleyin ve otomatik olarak işlem yapmasına izin verin.

Satın aldıktan sonra, en son optimize edilmiş ayarları ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.

💰 Sınırlı Süreli Özel Teklif

TechRiven EC Pro şu anda özel indirimli fiyatla sunulmaktadır!

Bu yüksek performanslı EA’yı uygun bir fiyata elde etme fırsatını kaçırmayın.

✅ Son Fiyat: $999

⏳ Sınırlı süreli teklif – Hemen alın!

⚙️ Önerilen Ayarlar

Hesap Türü: Hedge

İşlem Türü: ECN (ECN hesapları çok düşük spread sağlar — kârı maksimize etmek için önemlidir)

Minimum Para Yatırma: $1000 (en iyi performans için önerilir)

Kaldıraç: 1:500

Zaman Dilimi: EURCHF M5 (5 Dakika)

Önerilen Brokerlar: Pepperstone veya ECN/RAW/Düşük spread tipi hesap sunan herhangi bir broker

VPS: Önerilir (pahalı bir sunucuya gerek yok; PC’niz 24/7 çalışabiliyorsa ve internet bağlantınız stabilse kullanılabilir)

📩 Satın Alma Sonrası

Satın aldıktan sonra bana özel mesaj gönderin, böylece:

En güncel para yönetimi parametrelerini

Performans için optimize edilmiş ayarları

Kurulum ve yapılandırma desteğini

alabilirsiniz.

TechRiven EC Pro — Akıllıca İşlem Yapın. Güvenle Kâr Edin.