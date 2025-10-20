TechRiven EC Pro EA
- Experts
- Md Ariful Moula Chowdhury
- Version: 1.9
- Activations: 10
TechRiven EC Pro — EA Intelligent, Rapide et Adaptable
TechRiven EC Pro est un système de trading automatique puissant, conçu pour exécuter rapidement des ordres lorsque les conditions du marché sont favorables.
Il s’adapte intelligemment à la volatilité actuelle du marché, garantissant la rentabilité même dans des situations imprévisibles.
Performance Vérifiée
Les résultats des backtests des dernières années montrent une rentabilité stable et constante.
Même lors de fortes fluctuations du marché, TechRiven EC Pro a démontré une grande capacité de récupération et des performances fiables sur différentes phases de marché.
Facile à Utiliser
Cet EA est conçu pour être convivial — aucune configuration complexe n’est nécessaire.
Installez-le simplement, appliquez-le sur le graphique et laissez-le trader automatiquement.
Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les paramètres optimisés les plus récents et les instructions d’installation détaillées.
💰 Offre Limitée
TechRiven EC Pro est actuellement disponible à un prix spécial réduit !
Ne manquez pas l’opportunité d’obtenir cet EA performant à un tarif avantageux.
✅ Prix final : $999
⏳ Offre limitée dans le temps – Achetez maintenant !
⚙️ Paramètres Recommandés
-
Type de compte : Hedge
-
Type d’exécution : ECN (les comptes ECN offrent des spreads très faibles — crucial pour maximiser les profits)
-
Dépôt minimum : $1000 (recommandé pour des performances optimales)
-
Levier : 1:500
-
Période : EURCHF M5 (5 minutes)
-
Brokers recommandés : Pepperstone ou tout broker proposant des comptes ECN/RAW/LOW spread
-
VPS : Recommandé (pas besoin d’un serveur coûteux ; votre PC peut suffire s’il fonctionne 24/7 avec une connexion Internet stable)
📩 Après l’Achat
Envoyez-moi un message privé pour recevoir :
-
Les derniers paramètres de gestion de capital
-
Les réglages optimisés pour les performances
-
Une assistance personnalisée pour l’installation et la configuration
TechRiven EC Pro — Tradez intelligemment. Tradez avec confiance.