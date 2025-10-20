TechRiven EC Pro — EA Intelligent, Rapide et Adaptable

TechRiven EC Pro est un système de trading automatique puissant, conçu pour exécuter rapidement des ordres lorsque les conditions du marché sont favorables.

Il s’adapte intelligemment à la volatilité actuelle du marché, garantissant la rentabilité même dans des situations imprévisibles.

Performance Vérifiée

Les résultats des backtests des dernières années montrent une rentabilité stable et constante.

Même lors de fortes fluctuations du marché, TechRiven EC Pro a démontré une grande capacité de récupération et des performances fiables sur différentes phases de marché.

Facile à Utiliser

Cet EA est conçu pour être convivial — aucune configuration complexe n’est nécessaire.

Installez-le simplement, appliquez-le sur le graphique et laissez-le trader automatiquement.

Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les paramètres optimisés les plus récents et les instructions d’installation détaillées.

💰 Offre Limitée

TechRiven EC Pro est actuellement disponible à un prix spécial réduit !

Ne manquez pas l’opportunité d’obtenir cet EA performant à un tarif avantageux.

✅ Prix final : $999

⏳ Offre limitée dans le temps – Achetez maintenant !

⚙️ Paramètres Recommandés

Type de compte : Hedge

Type d’exécution : ECN (les comptes ECN offrent des spreads très faibles — crucial pour maximiser les profits)

Dépôt minimum : $1000 (recommandé pour des performances optimales)

Levier : 1:500

Période : EURCHF M5 (5 minutes)

Brokers recommandés : Pepperstone ou tout broker proposant des comptes ECN/RAW/LOW spread

VPS : Recommandé (pas besoin d’un serveur coûteux ; votre PC peut suffire s’il fonctionne 24/7 avec une connexion Internet stable)

📩 Après l’Achat

Envoyez-moi un message privé pour recevoir :

Les derniers paramètres de gestion de capital

Les réglages optimisés pour les performances

Une assistance personnalisée pour l’installation et la configuration

TechRiven EC Pro — Tradez intelligemment. Tradez avec confiance.